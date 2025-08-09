Farroupilha e Canela terão ações para retirada de fios sem uso em postes na próxima terça

Em caso de chuva, as ações serão transferidas para outras datas. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Na próxima terça-feira (12), Farroupilha e Canela realizam ações para retirada de fios sem uso em postes dos municípios. São iniciativas realizadas em parceira com a RGE e empresas de telefonia, TV a cabo e internet.

Em Farroupilha a ação será no bairro Primeiro de Maio, das 8h às 11h. Já no período da tarde, das 13h15min às 16h, a retirada de fios sem uso ocorre na RS-814, na Linha Paese. Nesse último local, como é em rodovia, os trabalhos terão apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), pois, em alguns momentos, poderá haver bloqueios parciais e totais do trânsito.

Os trechos onde ocorrerá a retirada de fios serão sinalizados com painel luminoso informativo. Com isso, os motoristas devem ter atenção ao trafegarem pela região.

Já em Canela, a chamada operação Poste Limpo será realizada no bairro São Lucas. A atividade ocorrerá na Rua Adalberto Wortmann, que, segundo a prefeitura, é uma das vias com maior quantidade de fios inativos em bairros residenciais da cidade.