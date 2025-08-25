Farmácia do Ipam, em Caxias, abre concurso com vagas com salários de até R$ 6 mil

Estão abertas até o dia 24 de setembro as inscrições do concurso público da Farmácia do Ipam, de Caxias do Sul. O objetivo é preencher seis vagas de forma imediata em cinco cargos e formar cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.legalleconcursos.com.br, com taxas entre R$ 80 e R$ 120.

O edital contempla cargos em nível médio e nível superior para auxiliar de farmácia (44h), auxiliar administrativo (44h), recepcionista/telefonista (36h), motorista (44h) e farmacêutico(44h), com remunerações iniciais que variam de R$ 2 mil a R$ 6 mil.

O candidato precisa ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas previstas em lei (Decretos nº 70.391/72 e nº 70.436/72 e Constituição Federal §1º do Art. 12), idade mínima de 18 anos na data de admissão e escolaridade mínima exigida para o cargo pretendido.

As provas estão previstas para 12 de outubro (objetiva) e 7 de dezembro (prática). A homologação dos resultados finais ocorre a partir de 17 de dezembro.