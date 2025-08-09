Geral

Tradição
Notícia

Evento de geração e distribuição da Chama Crioula terá cavalgada pelas ruas centrais de Caxias do Sul 

Delegações das 30 Regiões Tradicionalistas começam a chegar aos pavilhões da Festa da Uva na próxima sexta. No sábado, desfile deverá reunir cerca de 1,5 mil cavalarianos

Pablo Ribeiro

