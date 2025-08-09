Evento de geração e distribuição da Chama Crioula terá cavalgada pelas ruas centrais de Caxias do Sul 

Caxias do Sul se prepara para receber um dos eventos mais importantes do tradicionalismo gaúcho. A Chama Crioula de 2025, símbolo que marca o início oficial aos Festejos Farroupilhas, será acessa na Serra pela primeira vez na história. O evento ocorre na próxima sexta-feira (15) e sábado (16) e deve reunir representantes de todas as 30 Regiões Tradicionalistas, que buscam uma centelha da chama e depois levam às suas cidades.
De quinta-feira (14) até domingo (17), com a chegada das delegações aos Pavilhões da Festa da Uva, a Fiscalização de Trânsito prestará suporte em todo período. A expectativa, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM), será de movimentação intensa no entorno do parque.
O evento também terá uma cavalgada pelas ruas centrais da cidade (confira abaixo) na manhã de sábado (16). O desfile se inicia por volta às 10h30min, após a distribuição da Chama Crioula entre as delegações das 30 Regiões Tradicionalistas. A estimativa é de que 1,5 mil cavalarianos participem do desfile.
O roteiro passa por alguns dos principais pontos turísticos de Caxias do Sul: sai dos pavilhões da Festa da Uva e segue até a Rua Sinimbu, sobe a Rua Angelina Michelon e dobra na Avenida Júlio de Castilhos à direita. No início da Júlio haverá uma parada para que todo o grupo seja reunido em frente ao Monumento a Getúlio Vargas e à Praça Abramo Eberle. Alguns representantes irão atravessar a BR-116 para uma homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana no Monumento Nacional ao Imigrante. Depois, o desfile retorna pela Avenida Júlio até a Rua Visconde de Pelotas e retorna aos Pavilhões (veja o roteiro completo abaixo).
A estimativa dos organizadores é de que o desfile dure cerca de 2h30min. A Fiscalização de Trânsito irá acompanhar o trajeto, inclusive interrompendo a cavalgada em alguns momentos para que os veículos circulem nas vias transversais. Nas ruas mais largas, como a Sinimbu, o trânsito não será interrompido totalmente, sendo que uma pista será reservada aos cavalos e nas demais os carros poderão circular. Conforme a cavalgada for passando, equipes da Codeca farão a limpeza das ruas.
Programação 76ª Geração e Distribuição da Chama Crioula
- Local: Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos - Festa da Uva
Quinta-feira, dia 14
- 13h - Recepção das Delegações e Instalação da Inspetoria Veterinária
Sexta-feira, dia 15
- 9h - Reunião com Diretores de Cavalgada Regional
- Passeio Turístico
- 18h - Concentração das Delegações a Cavalo
- 18h30min - Acolhida e Bênção Ecumênica
- Desfile e Apresentação das Regiões Tradicionalistas
- Cerimônia de Abertura
- Espetáculo Artístico e Geração da Chama Crioula
- Show com Grupo Girotondo (músicas italianas)
- Show com Grupo Os Bertussi
Sábado, dia 16
- 8h - Concentração dos Cavaleiros
- 8h30min - Sessão Solene de Abertura
- 9h - Distribuição da Chama Crioula e Desfile pelas ruas de Caxias do Sul
Como será o trajeto do desfile
Ida
- Saída do Portão 6 dos Pavilhões da Festa da Uva
- Rua Ludovico Cavinato
- Rua João Venzon
- Perimetral Ruben Bento Alves
- Rua Matteo Gianella
- Rua Feijó Júnior
- Rua Sinimbu
- Rua Angelina Michelon
- Avenida Júlio de Castilhos
- Parada no início da Júlio, onde a Avenida encontra a BR-116, em frente ao Monumento a Getúlio Vargas e à Praça Abramo Eberle. (nesse momento alguns representantes irão até o Monumento Nacional ao Imigrante para uma homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana).
Retorno
- Avenida Júlio de Castilhos
- Rua Visconde de Pelotas
- Rua Moreira César
- Perimetral Ruben Bento Alves
- Rua Ludovico Cavinatto
- Entrada no Portão 6 dos Pavilhões da Festa da Uva
Chama Crioula completa 78 anos de tradição
Reconhecida por lei estadual como patrimônio cultural imaterial do Estado e símbolo da cultura regional gaúcha, a primeira Chama Crioula foi acesa em 7 de setembro de 1947, em Porto Alegre, pelo Grupo dos Oito, liderado por Paixão Côrtes. Originada a partir de uma centelha da Pira da Pátria e mantida em uma Ronda Crioula no Colégio Júlio de Castilhos, a chama simbolizava a união do Rio Grande do Sul com o Brasil, dando início à tradição de sua guarda durante a Semana Farroupilha.
Desde então, o fogo tornou-se um dos símbolos centrais do tradicionalismo gaúcho, sendo reverenciado anualmente na abertura das comemorações farroupilhas. Até hoje, gaúchos e prendas percorrem longas distâncias a cavalo para buscar uma centelha da chama original, mantendo viva uma tradição que celebra as raízes culturais e históricas do Estado.
Depois de acessa, no dia 16, a Chama Crioula permanecerá em Caxias do Sul na Casa do Gaúcho (Rua Teixeira de Freitas, 1.461) para, segundo o presidente da 25ºRT, Rodrigo Ramos, tentar ser mantida até o ano que vem, quando poderá ser entregue para o município de Rio Pardo, o próximo da lista.
Caxias do Sul é reconhecida como capital estadual dos CTG’S por ter a maior quantidade de entidades do Estado. São 90 associações entre piquetes, departamentos campeiros e grupos de cavalgada.
Depois de Caxias e conforme a 79ª Convenção Tradicionalista, realizada em 2014, que definiu a lista das regiões responsáveis pela geração e distribuição do símbolo, o município de Bento Gonçalves, por meio da 11ª RT, será a próxima sede da Serra a gerar a Chama Crioula, em 2030.