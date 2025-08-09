Evento de geração e distribuição da Chama Crioula terá cavalgada pelas ruas centrais de Caxias do Sul 

Desde 1947, gaúchos e prendas percorrem longas distâncias a cavalo para buscar uma centelha da chama original. Emílio Pedroso / Agencia RBS

Caxias do Sul se prepara para receber um dos eventos mais importantes do tradicionalismo gaúcho. A Chama Crioula de 2025, símbolo que marca o início oficial aos Festejos Farroupilhas, será acessa na Serra pela primeira vez na história. O evento ocorre na próxima sexta-feira (15) e sábado (16) e deve reunir representantes de todas as 30 Regiões Tradicionalistas, que buscam uma centelha da chama e depois levam às suas cidades.

De quinta-feira (14) até domingo (17), com a chegada das delegações aos Pavilhões da Festa da Uva, a Fiscalização de Trânsito prestará suporte em todo período. A expectativa, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM), será de movimentação intensa no entorno do parque.

O evento também terá uma cavalgada pelas ruas centrais da cidade (confira abaixo) na manhã de sábado (16). O desfile se inicia por volta às 10h30min, após a distribuição da Chama Crioula entre as delegações das 30 Regiões Tradicionalistas. A estimativa é de que 1,5 mil cavalarianos participem do desfile.

O roteiro passa por alguns dos principais pontos turísticos de Caxias do Sul: sai dos pavilhões da Festa da Uva e segue até a Rua Sinimbu, sobe a Rua Angelina Michelon e dobra na Avenida Júlio de Castilhos à direita. No início da Júlio haverá uma parada para que todo o grupo seja reunido em frente ao Monumento a Getúlio Vargas e à Praça Abramo Eberle. Alguns representantes irão atravessar a BR-116 para uma homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana no Monumento Nacional ao Imigrante. Depois, o desfile retorna pela Avenida Júlio até a Rua Visconde de Pelotas e retorna aos Pavilhões (veja o roteiro completo abaixo).

A estimativa dos organizadores é de que o desfile dure cerca de 2h30min. A Fiscalização de Trânsito irá acompanhar o trajeto, inclusive interrompendo a cavalgada em alguns momentos para que os veículos circulem nas vias transversais. Nas ruas mais largas, como a Sinimbu, o trânsito não será interrompido totalmente, sendo que uma pista será reservada aos cavalos e nas demais os carros poderão circular. Conforme a cavalgada for passando, equipes da Codeca farão a limpeza das ruas.

Programação 76ª Geração e Distribuição da Chama Crioula

Local: Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos - Festa da Uva

Quinta-feira, dia 14

13h - Recepção das Delegações e Instalação da Inspetoria Veterinária

Sexta-feira, dia 15

9h - Reunião com Diretores de Cavalgada Regional

Passeio Turístico

18h - Concentração das Delegações a Cavalo

18h30min - Acolhida e Bênção Ecumênica

Desfile e Apresentação das Regiões Tradicionalistas

Cerimônia de Abertura

Espetáculo Artístico e Geração da Chama Crioula

Show com Grupo Girotondo (músicas italianas)

Show com Grupo Os Bertussi

Sábado, dia 16

8h - Concentração dos Cavaleiros

8h30min - Sessão Solene de Abertura

9h - Distribuição da Chama Crioula e Desfile pelas ruas de Caxias do Sul

Como será o trajeto do desfile

Ida

Saída do Portão 6 dos Pavilhões da Festa da Uva

Rua Ludovico Cavinato

Rua João Venzon

Perimetral Ruben Bento Alves

Rua Matteo Gianella

Rua Feijó Júnior

Rua Sinimbu

Rua Angelina Michelon

Avenida Júlio de Castilhos

Parada no início da Júlio, onde a Avenida encontra a BR-116, em frente ao Monumento a Getúlio Vargas e à Praça Abramo Eberle. (nesse momento alguns representantes irão até o Monumento Nacional ao Imigrante para uma homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana).

Retorno

Avenida Júlio de Castilhos

Rua Visconde de Pelotas

Rua Moreira César

Perimetral Ruben Bento Alves

Rua Ludovico Cavinatto

Entrada no Portão 6 dos Pavilhões da Festa da Uva

Chama Crioula completa 78 anos de tradição

Reconhecida por lei estadual como patrimônio cultural imaterial do Estado e símbolo da cultura regional gaúcha, a primeira Chama Crioula foi acesa em 7 de setembro de 1947, em Porto Alegre, pelo Grupo dos Oito, liderado por Paixão Côrtes. Originada a partir de uma centelha da Pira da Pátria e mantida em uma Ronda Crioula no Colégio Júlio de Castilhos, a chama simbolizava a união do Rio Grande do Sul com o Brasil, dando início à tradição de sua guarda durante a Semana Farroupilha.

Desde então, o fogo tornou-se um dos símbolos centrais do tradicionalismo gaúcho, sendo reverenciado anualmente na abertura das comemorações farroupilhas. Até hoje, gaúchos e prendas percorrem longas distâncias a cavalo para buscar uma centelha da chama original, mantendo viva uma tradição que celebra as raízes culturais e históricas do Estado.

Delegações de 30 regiões tradicionalistas estarão em Caxias do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Depois de acessa, no dia 16, a Chama Crioula permanecerá em Caxias do Sul na Casa do Gaúcho (Rua Teixeira de Freitas, 1.461) para, segundo o presidente da 25ºRT, Rodrigo Ramos, tentar ser mantida até o ano que vem, quando poderá ser entregue para o município de Rio Pardo, o próximo da lista.

Caxias do Sul é reconhecida como capital estadual dos CTG’S por ter a maior quantidade de entidades do Estado. São 90 associações entre piquetes, departamentos campeiros e grupos de cavalgada.