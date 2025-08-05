Évelen Gonzaga de Morais, candidata à corte da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Évelen tem 22 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O sonho de levar o nome de Caxias do Sul para outros lugares acompanha Évelen Gonzaga de Morais desde o começo da adolescência. Mas foi no ano passado que ela conseguiu concretizá-lo, sendo nomeada como Miss Dreams Internacional 2024.

A coroa, recebida no Peru, foi a motivação para a estudante de Marketing se inscrever para o concurso que elegerá a rainha da 35ª Festa da Uva. A jovem representa a Barbosa Interiores e a CMP Advocacia.

Descrita por si mesma como comunicativa, humilde, empática e com tendência a liderar, Évelen guarda na memória os passeios de infância à festa, com toda a família reunida. Para além da magia e do encanto, a embaixatriz destaca o papel turístico e econômico do maior evento comunitário da Serra. Évelen entende que a Festa da Uva é capaz de valorizar a grandeza de Caxias do Sul.

Três objetos que a definem

Livro

Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Este livro (O desafio dos Sonhos - Uili Bergammín Oz) fala que os sonhos somos nós que buscamos, nós que realizamos. Além disso, durante muito tempo da minha vida, lá na adolescência, quando a gente fica mais retraído, os meus melhores amigos eram os livros.

Eu li muitos! A minha coleção favorita é o Tempo e o Vento do Erico Verissimo. Optei por trazer esse objeto porque fala muito sobre a minha personalidade".

Rosário

Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Este rosário eu ganhei da mãe de uma miss numa viagem, mas tenho outros também. É para representar a minha fé, a minha religiosidade. Minha mãe sempre me fala que a gente pode perder tudo. A gente só não pode perder a fé. E é isso que eu carrego junto comigo. A melhor forma de representar todo esse meu acreditar e a certeza que as coisas vão acontecer, que quem planta o bem, colhe o bem, é através do meu rosário".

Coroa

Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Esse é o objeto máximo que eu tenho sobre representação, sobre orgulho de pertencer. Foi levando a cultura brasileira, o orgulho de ser brasileira, toda a nossa história, nossa garra, a nossa gastronomia, as nossas músicas, que eu trouxe a tiara para o Brasil. E nós trouxemos para casa, então, o título de Miss Internacional.

Eu fico muito feliz! Eu gostei de trazer esse objeto porque é físico, é material. E fala sobre tudo o que eu acredito, que é o propósito de poder representar. Foi a partir dessa tiara aqui que eu acabei decidindo me inscrever para a Festa da Uva."

