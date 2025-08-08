Estrada municipal que liga Caxias a Gramado é novamente liberada após obras

Equipes da prefeitura caxiense concluíram trabalhos nesta quinta-feira. Fabiana de Lucena / Divulgação

A Estrada Municipal Luiz Daneluz, que liga Caxias do Sul a Gramado via Ponte do Raposo, está novamente liberada para o tráfego de veículos. A via estava interditada desde a metade de junho, em razão de deslizamentos de terra e rochas provocados pela chuva.

Nesta quinta-feira (7), as equipes da Secretaria de Obras (SMO) de Caxias e da subprefeitura de Vila Oliva concluíram as obras de recuperação, que incluíram a realização de detonações controladas por causa da dimensão dos blocos rochosos e instabilidade do solo.