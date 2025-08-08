Geral

Via Ponte do Raposo
Notícia

Estrada municipal que liga Caxias a Gramado é novamente liberada após obras

Via Luiz Daneluz estava interditada em razão de deslizamentos de terra e rochas provocados pela chuva. Recuperação do trecho exigiu detonações controladas

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS