Estacionamento rotativo em Caxias do Sul ficará mais caro a partir da próxima segunda-feira

O estacionamento rotativo regulamentado nas ruas de Caxias do Sul ficará mais caro a partir da próxima segunda-feira (1º). O reajuste será de 3,75% para as áreas azul e verde.
Confira os novos valores:
- 30 minutos: R$ 1,15 na Área Verde; R$ 2,30 na Área Azul.
- Uma hora: R$ 2,30 na Área Verde; R$ 4,60 na Área Azul.
- Duas horas (tempo máximo): R$ 4,60 na Área Verde; R$ 9,20 na Azul.
Serão reajustadas também as tarifas aplicadas quando há irregularidades no pagamento do estacionamento. O novo valor é de R$ 23 para Área Verde e de R$ 45 na Azul. Nestes casos, o prazo de pagamento é de até cinco dias úteis. Caso não seja pago, é emitida a infração de trânsito com multa de R$ 195 e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
Atualmente, são 4.995 vagas, sendo 2.363 da Área Azul e 2.632 da Área Verde.
Parte dos recursos arrecadados com o pagamento do estacionamento rotativo são destinados à Fundação de Assistência Social (FAS) e ao Fundo Municipal de Transportes (Funtran).