Estacionamento rotativo em Caxias do Sul ficará mais caro a partir da próxima segunda-feira

O estacionamento rotativo regulamentado nas ruas de Caxias do Sul ficará mais caro a partir da próxima segunda-feira (1º) . O reajuste será de 3,75% para as áreas azul e verde.

Confira os novos valores:

Serão reajustadas também as tarifas aplicadas quando há irregularidades no pagamento do estacionamento. O novo valor é de R$ 23 para Área Verde e de R$ 45 na Azul. Nestes casos, o prazo de pagamento é de até cinco dias úteis. Caso não seja pago, é emitida a infração de trânsito com multa de R$ 195 e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.