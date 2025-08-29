Geral

Atenção, motoristas!
Notícia

Estacionamento rotativo em Caxias do Sul ficará mais caro a partir da próxima segunda-feira

Atualmente, são 4.995 vagas, sendo 2.363 da Área Azul e 2.632 da Área Verde

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS