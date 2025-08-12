Estacionamento rotativo em Bento Gonçalves fica mais caro a partir da próxima segunda-feira

O estacionamento rotativo na área central de Bento Gonçalves terá reajuste a partir da próxima segunda-feira (18). A tarifa mínima paga pelos motoristas que utilizam as vagas de estacionamento passará de R$ 1,35 para R$ 1,50 por até 30 minutos.

Para uma hora, o novo valor é de R$ 3. Quem utilizar o serviço por duas horas, passa a pagar R$ 5,95. O decreto com os novos valores, com base no Índice de preços ao consumidor (IPCA), foi publicado nesta segunda-feira (11).

Outra mudança do decreto é valor cobrado para o condutor que exceder o horário do ticket ou que não tiver o documento. O novo valor é de R$ 12,65.

Confira os novos valores: