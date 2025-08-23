Escolha da rainha e princesas da Festa da Uva 2026: veja como foi o desfile das embaixatrizes

O Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul, é o palco da escolha da rainha e das princesas da Festa da Uva 2026, na noite deste sábado (23). O protocolo teve início às 20h44, 44 minutos após o horário marcado inicialmente. O atraso foi atribuído a um imprevisto ocorrido com um dos integrantes do corpo de jurados. João Candido Portinari precisou ser hospitalizado após passar mal.

O protocolo destacou a presença de autoridades e agradeceu aos responsáveis pela realização de mais uma edição da festa.

— É uma alegria estarmos reunidos aqui no Ginásio do Sesi. Nessa edição, comemoramos os 95 anos da nossa festa. A Festa da Uva atravessou gerações. É memória viva, é encontro, que se renova a cada edição — disse o presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva 2026, Fernando Bertotto.

As 12 embaixatrizes desfilaram coletivamente às 21h17min, ao som de Mérica Mérica, com buquês de flores, abanando ao público. Divididas em duas filas, atravessaram a passarela de mãos dadas, em duplas. Após abanar e cortejar o público, de frente para as torcidas, entregaram os buquês para pessoas nas mesas.

Como foram os desfiles das candidatas

Caroline Stefan, do Simecs

Primeira candidata a desfilar, Caroline desfilou ao som da música Bruscar Le Vigne – Vozes da Terra, que representa o ciclo da poda das parreiras. Ela usou um vestido assinado por Lôla e Tini Salles. A peça, em cetim italiano rosa pink, foi combinada a uma blusa em crepe chiffon off-white e ganhou destaque com busto em brocado preto floral, aplicações de flores em organza cristal prata, paetês, miçangas e arabescos prateados, unindo tradição, sofisticação e delicadeza. Os bordados de uvas em crochê foram confeccionados pela mãe da Caroline.

Na passarela, a biomédica esteta e confeiteira abanou ao público e cortejou a torcida em duas oportunidades, cantarolando a música escolhida.

Eduarda de Campos Brinker, da Armfur alfaiataria, Efficace elevadores e Home&tech

Eduarda escolheu Più bella cosa, canção de Eros Ramazzotti que remete à admiração, gratidão e ao amor, além de carregar memórias afetivas de seu pai. O vestido, assinado por Juliana Lazzari, foi confeccionado em crepe Balmain marsala com detalhes em branco e dourado. A peça tem saias em camadas de renda chantilly e crepe, gola em filé que remete ao xalé tradicional, mangas amplas em musseline, além de franjas e crochê artesanal na barra. Bordados em pérolas, vidrilhos e cristais formam uvas, trigos e folhas de parreira, símbolos de abundância, enquanto um gráfico de eletrocardiograma representa a futura carreira em Medicina. O traje é finalizado com um terço de família, reforçando fé, tradição e raízes italianas.

Sorridente, Eduarda começou o desfile saudando a torcida e abandando aos presentes. Com um terço nas mãos, mandou beijos ao público nas mesas. Ao sair do palco, reverenciou a torcida e abanou um lenço branco junto da coreografia.

Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, da S.E.R. Caxias e Vinhedos Papeis

Elisa desfilou ao som de Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu), na versão de Rita Lee e Roberto de Carvalho, escolhida por "unir a tradição italiana a uma das vozes mais marcantes da música brasileira, aproximando público e mensagem em uma celebração de culturas. O vestido, assinado por Véra Stedile Zattera e confeccionado pelo Atelier Fran e Edite Scariott, tem inspiração na região italiana de Lucca, terra de seus antepassados. Em tons de bordô, em referência à S.E.R. Caxias, a peça combina cetim italiano, veludo, rendas e tules bordados, com barrados exclusivos rebordados em pedrarias, resultando em um traje que simboliza elegância, identidade cultural e memória da imigração.

Elisa, que é estudante de Direito, fez gestos de agradecimento, abanou e jogou beijos ao público, durante o desfile. Em frente à torcida, acenou e agradeceu novamente.

Évelen Gonzaga Morais, da Barbosa Interiores e CMP Advocacia

Évelen desfilou ao som de L’italiano, de Rocco Granata, canção escolhida por "transmitir alegria e orgulho das raízes italianas". O vestido, assinado por Eliane de Godoes Manica, foi inspirado na colheita da uva branca e na força das mulheres do campo. A peça combina cores em verde, dourado, branco e marrom terroso, simbolizando esperança, fartura, tradição e ancestralidade. Entre os detalhes, destacam-se o corpete em suede com bordados, o avental domingueiro em tafetá com crochê e macramê, mangas em seda, sobressaia de veludo cristal verde e saia ampla em zibeline bordada à mão. O traje homenageia a memória da imigração italiana, unindo fé, trabalho e celebração da vida.

A embaixatriz abanou para as primeiras torcidas posicionadas ao lado da passarela. Quando chegou à frente da sua torcida, abanou e saudou os presentes. Em frente aos jurados, cantou a música escolhida para o desfile.

Jennifer de Lima Silva, da San Pietro Cidadania Italiana

A candidata Jennifer desfilou ao som de O Mio Signore, de Edoardo Vianello, canção que remete "às lembranças de infância e à memória afetiva das tardes ao lado do pai". O vestido, assinado por Lôla e Tini Salles, teve como inspiração a cidade italiana de Belluno e as montanhas Dolomitas. Em tons de marsala, azul-marinho, turquesa, vermelho, dourado e bordô, a peça trouxe detalhes como o salva cuore em richelieu bordado em pedrarias, corpete em veludo marinho, blusa de renda com gola cravejada de 150 cristais e mangas em chiffon, além de saia em tafetá de seda pura bordada com trigos e uvas douradas. O avental lateral em renda dourada e o macramê na barra, homenagem ao trabalho artesanal da avó, completaram o traje, que une tradição, sofisticação e memória familiar.

Cirurgiã-dentista, Jennifer desfilou ocupando toda a passarela. Com as mãos sobre o coração, acenou para a própria torcida, cantarolando, emocionada, a música escolhida para o momento.

Jovana Ecker Varela, da Menegat Leilões, PHD Guindastes e Vinhedos Seguros

Jovana desfilou ao som de Con Te Partirò, de Andrea Bocelli, canção escolhida "por sua intensidade e emoção, que simboliza despedidas e recomeços, além da coragem e esperança herdadas dos imigrantes". O vestido, assinado por Fabiana Tomazi e confeccionado por sua mãe, Juliana Aparecida Ecker Varela, é uma homenagem à tradição e à fé da imigração italiana. A peça reúne saia e blusa em musseline branca, corpete em tom vinho bordado, xale em crochê com pérolas e sobressaia azul em suede, adornada com símbolos da fé e da cultura, como terços, uvas e trigos. Um bordado central mistura a proa de um navio e uma taça de vinho, representando a travessia dos imigrantes e a identidade construída no Sul. Detalhes em terracota remetem à terra fértil, e a fivela em aço damasco, trabalhada à mão, traz o cacho de uvas entrelaçado a velas de barco, consolidando o traje como um hino à tradição e à resiliência do povo que fez da uva seu legado.

Em frente à torcida, Jovana fez uma reverencia, mandou beijos e sorriu. No desfile, cantou e abanou aos convidados nas mesas e arquibancadas. Aos jurados, a candidata fez uma saudação.

Júlia Dalegrave Scopel, do Recreio da Juventude

Júlia desfilou ao som de Grande Amore, do grupo Il Volo, canção escolhida por traduzir "o amor profundo e duradouro que ela associa à Festa da Uva, à cultura italiana e a Caxias do Sul". O vestido, assinado por Vivian Boff e inspirado nos trajes tradicionais da região de Trento, foi confeccionado em cetim verde-esmeralda em referência ao Recreio da Juventude, clube que faz parte da história da cidade. A peça traz corpo ajustado, mangas plissadas em crepe georgette off-white e avental em macramê dourado, feito à mão. A barra bordada com vidrilhos evoca celebração, enquanto a saia recebeu bordados com os nomes das mulheres da família da candidata, entrelaçados a pérolas em formato de ramos de uva, reforçando o elo entre tradição, ancestralidade e legado cultural.

Ela, que é psicóloga, reverenciou a torcida em dois momentos, sorrindo e acenando delicadamente ao público durante todo o desfile.

Júlia Luiza Vacchi, da APDC - Associação Pró-Desenvolvimento de Criúva e CTG Pousada dos Tropeiros

Júlia desfilou ao som de Se bastasse una canzone, de Luciano Pavarotti e Eros Ramazzotti, escolhida por transmitir "esperança, união e paz, valores que ela associa às raízes italianas e à Festa da Uva". O vestido, assinado por Eliete Daros e confeccionado por Iraci Thomé, é uma homenagem à memória e à cultura do distrito de Criúva. Com corpete em veludo marrom, camisa branca e saia verde em pregas, a peça apresenta bordados de cachos de uva e trigo, folhas de acanto no avental, além de notas musicais que evocam a música e os fandangos locais. Detalhes como elos entrelaçados na cintura finalizados com pomba dourada e o salva-cuore simbolizam fé, tradição e resiliência das famílias imigrantes, unindo cor, som e história em cada movimento do desfile.

Mandando beijos ao público, Júlia desfilou sorridente. Deu um giro e chamou a torcida, que abanava lenços brancos, vermelhos e verdes. Ao sair do palco, cantarolou a música escolhida para o desfile.

Letícia Comin da Silva, da CDL, Sindigêneros e Sindilojas

A candidata Letícia desfilou ao som de Noi due per sempre, de Dori Ghezzi e Wess, música escolhida em homenagem "à avó materna, símbolo de amor, acolhimento e constância em sua vida". O vestido, assinado por Vivian Boff, celebra a memória e a tradição dos imigrantes, em cetim duchese azul com mangas esvoaçantes off-white e corpo ajustado que valoriza a feminilidade e a força da mulher. A saia longa com sobreposição remete aos antigos aventais e homenageia as mulheres que cultivavam a terra. Bordados manuais em fio de seda dourado, pérolas e chatons formam ramos de parreiras e barricas de vinho, enquanto a gola e a barra crochetadas pela avó lembram a religiosidade e o legado das famílias italianas, unindo tradição, devoção e beleza artesanal.

Psicóloga, Letícia levantou a torcida e agradeceu aos convidados que estavam com faixas, na área das mesas. De braços abertos, expressou agradecimentos.

Maria Antônia Pereira Vicenzi, da Ox Cosméticos

Maria Antônia desfilou ao som de Vivo Per Lei, de Andrea Bocelli feat. Giorgia, música escolhida "por suas lembranças de infância, momentos de alegria e união com a família durante viagens de verão". O vestido, assinado por Vivian Boff, celebra os 150 anos da imigração italiana, em crepe Versailles rosa cereja, com corpo ajustado, saia longa e mangas amplas em renda. A sobressaia traz pintura manual em homenagem ao navio La Sofia e ao bisavô da candidata, e o cinto com fivela presta tributo ao avô Dorival Vicenzi. O terço na saia reforça a devoção a Santo Antônio de Pádua e à memória dos antepassados. Cada detalhe do traje une tradição, fé e história familiar, transformando o vestido em uma verdadeira obra de arte viva.

Em frente a sua torcida, Maria Antônia abanou e mandou beijos. Sorrindo, a estudante de direito percorreu o palco saudando o público.

Maria Eduarda Rezzadori Martini, da Samar - Associação Amigos de Ana Rech

Maria Eduarda desfilou ao som de Ave Maria, música escolhida por marcar a união dos seus avós maternos e carregar um significado especial para sua família. O vestido, assinado por Vivian Boff, foi confeccionado em zibeline terracota, com detalhes em tecido pérola no decote e mangas, e cinto de couro de ovelha com bridão banhado a ouro, que destacam a cintura e simbolizam a força da mulher. A sobressaia rebordada em fios dourados e cristais, criada pela avó Vera Pratavieira, homenageia a trajetória dos tropeiros e a história da região. O barrado combina retalhos de pele de ovelha, evocando aconchego e memória, enquanto o camafeu em ouro com madrepérola reforça o vínculo familiar. Cada detalhe do traje celebra tradição, herança cultural e afeto, transformando-o em uma peça única.

Maria Eduarda, que é estudante de Medicina Veterinária, acenou e delicadamente jogou beijos ao público. Em frente à torcida, nas mesas, agradeceu com as mãos no coração.

Mariana Lopes Roth, do Esporte Clube Juventude

Mariana desfilou ao som de Canto Della Terra, de Andrea Bocelli, música escolhida por representar a fertilidade da terra, memória e paixão pela região. O vestido, assinado por Rafaela Torelly Costamilan, é um tributo ao legado dos imigrantes, combinando saia verde em referência ao Esporte Clube Juventude, avental com elementos do cultivo da uva, e colete bordado com trigo e uvas, símbolos de esperança e abundância. O traje traz detalhes que rememoram o estádio Alfredo Jaconi, com macramê cravejado de cristais. Em referência à bisavó tropeira, ela usou um lenço, simbolizando a proteção dos "cabelos do sol, do frio e do vento, nas madrugadas de sacrifícios para trazer à cidade suprimentos, que vendidos, lhe garantiriam sustento".

Mariana começou o desfile desamarrando o acessório e guardando em uma bolsa de palha, que carregava nas mãos. Abanando ao público, a embaixatriz caminhou até a frente da sua torcida. Também abanou o lenço verde enquanto a torcida entoava cantos. Na ponta do palco, em frente aos jurados, girou enquanto cantava a música escolhida.

Enquanto os jurados tomam a decisão, o público acompanha o show do músico Vitor Kley. A apresentação do gaúcho, nascido em Porto Alegre, que é reconhecido por sucessos como O Sol e Morena, deve durar uma hora e 20 minutos.

O momento mais esperado da noite deve ocorrer à 00h30min de domingo (24). Primeiramente, serão conhecidas as princesas, por ordem alfabética. A rainha será nomeada e coroada em seguida.

Curiosidades do protocolo