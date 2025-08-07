Escola de Farroupilha será homenageada com o Prêmio MEC da Educação Brasileira 

Na foto, da esquerda para a direita: Jesica Storchi Ferreira, vice-diretora da manhã, Veridiana Brustolin, vice-diretora da tarde, Flávia Zanfeliz, secretária municipal da educação e Fernanda Aguiar, diretora da escola. EMEF Santa Cruz / EMEF Santa Cruz

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, em Farroupilha, recebeu o Prêmio MEC da Educação Brasileira - Edição 2025. A instituição foi homenageada pela conquista do maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2023 entre as escolas municipais de anos finais no Estado do Rio Grande do Sul.

— É o reconhecimento de um trabalho contínuo, feito com dedicação e compromisso. Já havíamos recebido uma premiação semelhante em 2019, e agora voltamos a representar Farroupilha e o Rio Grande do Sul em nível nacional — comemorou a diretora Fernanda Aguiar, que assumiu a gestão da escola neste ano.

Leia Mais Com seis dias de programação, Sesc Bento Gonçalves promove uma imersão na cultura hip hop

Segundo ela, o segredo da Santa Cruz está justamente na ausência de fórmulas mágicas, já que a instituição trabalha com escuta ativa, reforço pedagógico e um forte vínculo com as famílias. A escola aposta em um modelo coletivo, com professores de todas as áreas envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, não apenas nas disciplinas avaliadas pelas provas externas. A cultura do pertencimento é um dos pilares da escola, que completou 100 anos de história.

— O comprometimento vai além do horário de aula. Envolve ir atrás de prêmios, organizar eventos, ouvir os alunos, conversar com os pais. Tudo isso contribui para a formação integral do estudante e para os nossos resultados — explica Fernanda, que atuava como orientadora antes de assumir a direção.

Mesmo com o alto desempenho mantido ao longo de mais de uma década, já que a escola segue como líder no IDEB estadual, a diretora reconhece que os desafios crescem a cada ano.

— A régua está muito alta. Mas a gente continua com o mesmo espírito: buscar, estudar, testar, adaptar, sempre unidos em prol de uma educação pública de qualidade. — diz.