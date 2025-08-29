EPI Imigrante, em Caxias do Sul, passa a contar com novo Ponto de Safra 

Em Caxias do Sul, a partir da próxima sexta-feira (5), a EPI Imigrante passará a contar com Ponto de Safra, todas as sextas-feiras, a partir das 15h30min, informa a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). O horário diferenciado é para que os usuários do transporte coletivo possam ter acesso às frutas, verduras e demais produtos da estação dentro da EPI.
Os agricultores vão estacionar os caminhões na Rua Ernesto Marsiaj, sem prejudicar a operação dos ônibus. O público será atendido na passarela coberta existente na EPI, para que tenham mais comodidade em dias de chuva ou sol forte. Já as bancas, que também são cobertas, ficarão fora da passarela para não cobrir o piso táctil.
A ação contará com apoio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e Visate.
O Ponto de Safra foi encerrado na Zona Norte em decorrência da baixa procura por parte dos consumidores, o que inviabilizava economicamente a feira para os agricultores. Nas últimas semanas, a equipe da Smapa passou a estudar um novo local para a feira e decidiu-se pela EPI Imigrante.
O Ponto de Safra é uma modalidade de feira na qual os hortigranjeiros são vendidos em porções pré-definidas e a um preço fixo. Atualmente, cada sacola é vendida a R$ 3, sendo que o peso de cada produto varia toda a semana, de acordo com a cotação de preços divulgada pela Ceasa Serra. A feira ocorre às sextas-feiras e tem como objetivo levar alimento de qualidade e com baixo custo para a mesa do consumidor.
Confira os locais do Ponto de Safra
Todas as sextas-feiras:
- Rua Treze de Maio - entre a Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos, das 6h às 16h
- Moreira César - entre as ruas Os 18 do Forte e Sinimbu, das 6h às 17h
- Praça Dante Alighieri - das 6h às 17h
- A partir da próxima sexta-feira (5): EPI Imigrante, a partir das 15h30min