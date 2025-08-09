Empresários da Serra transformam atividades de lazer em negócios para aventuras, pesca e hospedagem

Sócios-proprietários Helen Hertzog e Marcos Consoni, e o gerente de loja, Luís Fritsch, reúnem anos de experiência em aventuras na Patos do Sul, em Caxias. Ulisses Castro / Agencia RBS

Ficou para trás o tempo em que as jornadas de lazer e de trabalho eram separadas por uma barreira intransponível. A nova realidade admite que hobbies e paixões podem não somente gerar uma renda extra mas se tornar negócios arrojados.

Na Serra, são inúmeras as empresas em que seus fundadores enxergaram uma oportunidade para empreender enquanto descansavam. O trabalho é menos duro nesses casos? Não, entretanto, há mais chances de o expediente ser cumprido com prazer.

Esses empreendimentos, situados, por exemplo, entre esportes de aventura, gastronomia artesanal, pesca e jardinagem, carregam autenticidade e dedicação, elementos que se traduzem em inovação e qualidade, aponta a presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren Momback Mazzardo.

— São negócios que movimentam nichos específicos, geram emprego e renda e fortalecem o ecossistema empreendedor local, especialmente em regiões como a Serra gaúcha, onde há forte ligação com a natureza e com atividades ao ar livre — comenta, referenciando para o que chama de "empreender por propósito".

"As viagens foram o gatilho"

Esse propósito significa levantar da cama cedo, feliz e cantarolando para Helen Cristine Hertzog, 62 anos, sócia-proprietária da Patos do Sul, de Caxias do Sul. Há 13 anos no mercado, a loja comercializa itens para prática de esportes de aventura com consultoria e é ponto de encontro de especialistas e entusiastas no tema.

As dicas e os produtos — como jaquetas, botas e barracas específicas para suportar as temperaturas mais congelantes — que o cliente tem acesso no local são fruto de uma experiência que Helen constrói pelo menos desde 1998. Foi entre 2009 e 2010, com viagens ao Deserto do Atacama e à Patagônia, em uma caminhonete Land Rover, que ela e o marido Darci Gonsalves (falecido em 2017) começaram a gestar o empreendimento, na Rua Humberto de Campos.

A compra de aparatos para qualificar as próprias excursões do casal se tornou em revenda aos amigos e em pequenas feiras, de forma itinerante, quando voltavam para casa:

— Começamos a enxergar como as pessoas se vestiam, qual o material que utilizavam, sempre lá fora (no exterior). As viagens foram o gatilho, sempre gostamos de aventura. Trazíamos (as roupas) para termos por um preço mais barato. Os amigos chegaram e começou a crescer — revela.

O nome Patos do Sul é uma brincadeira em referência à animação norte-americana DuckTales: Os Caçadores de Aventuras. "Para onde os patos vão voar desta vez?", questionavam-se Helen e Darci, ao saírem rumo a novas empreitadas. Antes de estampar a fachada da loja, a ideia nomeou um blog em que o casal abastecia com relatos e fotos das viagens. Hoje, a marca está presente em um novo site, que permite compras online, e no Instagram.

Helen conta que, a partir de 2020, o negócio adquiriu mais força, com uma revitalização estrutural. A equipe também foi reforçada com a chegada do sócio-proprietário Marcos Vinicius Consoni, 29, que é especialista em motocross, e com o gerente de loja, Luís Henrique Fritsch, 37, com atuação voltada ao trekking.

O time fornece as principais informações e equipamentos necessários para enfrentar as belezas e armadilhas de destinos como a Cordilheira dos Andes, a Serra da Mantiqueira, cânions do sul-brasileiro e o Monte Everest.

— Acreditamos muito na Patos do Sul, são roupas de marcas reconhecidas, que usamos e testamos. Aqui virou um ponto de encontro de aventureiros. As pessoas fazem a viagem e depois vêm contar como foi, mostrar fotos, e a gente vibra junto — resume Helen.

"A Samburá existe por causa dele"

O empresário Marcos Antonio Bagatini, 64, relembra com carinho das pescarias que viveu quando era guri ao lado do pai, Delvo Bagatini (falecido em 2016). Entre histórias, ambientadas em rios como Camaquã e Dizimeiro, em solo gaúcho, pai e filho descobriram que tinham vocação para o empreendedorismo ao mesmo tempo em que fundaram a Samburá: Casa de Caça e Pesca, em 1986, em Caxias.

Hoje, com quase 40 anos, a loja possui diferentes matizes de atuação: desde a venda de armas e munições, passando por estandes de tiro, até o varejo de equipamentos para escalada e alpinismo e a prestação de serviços como licença para pesca. São, ao todo, 30 colaboradores e 10 vendedores externos.

— Trabalhamos quase como uma consultoria: o equipamento de pesca não é mais uma vara de bambu e uma latinha de minhoca. Hoje, tem varas de R$ 3 mil, carretilhas de R$ 5 mil, molinetes mais caros ainda. É preciso orientar as pessoas que vêm aqui — explica Marcos Bagatini.

Segundo ele, o negócio é visto como referência no Rio Grande do Sul e nacionalmente, com distribuição de armamentos de marcas como Taurus para lojistas. Esse eixo representa boa parte do faturamento, que cresce de 20% a 25% ao ano, aponta Bagatini.

Seguir com a Samburá é, também, uma homenagem ao pai.

— Sinto falta dele, a Samburá existe por causa dele. O Marcos nem o (outro sócio-proprietário, Ivanir) Gasparin iriam abrir uma loja sem ele. Muitas vezes a gente se incomoda, mas é minha vida. O que tenho hoje é graças à Samburá — disse, emocionado.

Outra vertente liderada pelo empresário é a de excursões. Mirando experiências agradáveis, monta grupos para passeios por lagoas e pesqueiros do RS, como em Jaquirana, e até fora, em Santa Catarina e na Amazônia, e no Paso de la Patria, na Argentina.

De Bento aos Lençóis Maranhenses

— A gente nunca sabe que tem, até precisar.

Assim, Cristiano da Cruz, 45, define a veia empreendedora que desenvolveu fazendo, há quase duas décadas, o que ama: caminhadas e trilhas. Em 2011, surgiu do hobby a Indiada Buena, em Bento Gonçalves, uma operadora de turismo de aventura.

Lençóis Maranhenses é um dos destinos mais pedidos na Indiada Buena. @indiadabuena / Instagram / Reprodução

No início, recorda Cruz, eram duas ou três caminhadas por mês, principalmente entre amigos, o que possibilitava a conciliação com o trabalho como analista de sistemas. Contudo, o negócio foi ganhando corpo com a adesão do público em geral e a divulgação nas redes sociais.

— Foi em 2020, um pouco antes da pandemia, que decidi trabalhar só com as indiadas. Jamais imaginei ter uma empresa e viver só das caminhadas. Foi acontecendo e fomos abraçando todas as oportunidades — contextualiza.

Passeios locais, na Ferrovia do Trigo e Viaduto Mula Preta, em Vespasiano Corrêa, tornaram-se excursões mais elaboradas para os Lençóis Maranhenses, a Chapada Diamantina e o Machu Picchu — pacotes de viagem que, inclusive, estão em operação neste inverno, entre junho e agosto.

"É minha missão de vida", diz Cristiano da Cruz. @indiadabuena / Instagram / Reprodução

Na Serra gaúcha, o roteiro mais procurado é o do Vale dos Vinhedos. São programadas trilhas de 10 a 12 quilômetros, com duração de até três horas, que dão ao aventureiro a vista de belas paisagens. Ao fim, uma opção de gastronomia, como um café colonial, é visitada para confraternização dos participantes.

— Gostamos muito de levar o pessoal numa formação que tem no interior de Monte Belo do Sul, que se chama Gruta da Linha Colussi. É uma gruta natural de pedra, que chama a atenção. As viagens para fora geralmente fazemos em parques nacionais, em roteiros que duram em torno de oito a nove dias — diz o proprietário da Indiada Buena.

Vista que excursionista s da Indiada Buena tiveram, neste ano, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ). @indiadabuena / Instagram / Reprodução

As aventuras são divulgadas no site e nas redes sociais da empresa. A ideia, segundo Cruz, é ampliar o leque de viagens, com opções para o Deserto do Atacama, o Ushuaia e, ainda, a Europa:

— É minha missão de vida, sou um grande privilegiado por poder viver daquilo que gosto. Não é todo mundo que consegue vender um produto e consumi-lo junto com quem está comprando.

Turismo do sono

Inaugurado em 2018, o Wood Hotel, em Gramado, incorporou nos últimos meses ao seu cardápio de serviços o turismo do sono, que promete ser uma nova tendência. Em uma parceria com a marca gaúcha Cia do Sono, o empreendimento remodelou colchões e inseriu um ritual na hospedagem denominado Wood Dreaming.

Trata-se de um passo a passo, conforme o diretor de Marketing do grupo Casa Hotéis, Rafael Peccin, para o hóspede ter uma noite de sono diferenciada:

— Começa com a escolha do travesseiro, entendendo que você está dormindo num colchão diferente, e preparando o quarto, que é mudar a luz, colocar uma música adequada, servir um chá, um creme com óleos essenciais. Isso gera um sono mais relaxante, mais profundo.

Diretor de Marketing do grupo Casa Hotéis, Rafael Peccin. Gabriel Costa / Agencia RBS

O Wood Hotel, explica Peccin, tem estilo contemporâneo e jovem — não é permitida hospedagem de menores de 14 anos —, com foco no bem-estar. Na gastronomia, abriga o Ocre Restaurante, gerenciado pela renomada chefe Roberta Sudbrack.

— Temos a consciência de que nosso hotel não é apenas um quarto para dormir, ele tem uma aura e um conceito diferentes. Começa na gastronomia e termina no sono — afirma o empresário.

Por ser uma novidade, não há dados concretos sobre os efeitos do ritual Wood Dreaming, contudo, Peccin garante que 100% dos clientes ficaram impactados com a experiência inédita.