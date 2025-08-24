Empresa de distribuição de frutas é atingida por incêndio no interior de Farroupilha

Bombeiros utilizaram cerca de 3 mil litros de água para fazer a extinção e rescaldo do fogo. Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha / Divulgação

Uma empresa de distribuição de frutas, localizada no interior de Farroupilha, foi atingida por um incêndio na manhã desse domingo (24). O caso aconteceu por volta das 7h15min. O proprietário do estabelecimento acionou o Corpo de Bombeiros Militar da cidade para controlar as chamas.

Ao chegar no local, na Linha Julieta, próximo da barragem Julieta, os bombeiros constataram que as chamas se concentravam na parte externa da empresa, mais precisamente em caixas de frutas.

Leia Mais Homem de 70 anos morre em acidente em Caxias do Sul

O proprietário da empresa e outros populares já haviam feito o combate inicial. Dessa forma, a guarnição fez a extinção das chamas e o rescaldo. Para isso foram utilizados 3 mil litros de água.