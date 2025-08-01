Embaixatrizes da Festa da Uva desfilam sobre trio elétrico neste sábado, em Caxias do Sul

As 12 embaixatrizes desfilarão em busca do título de rainha da 35ª Festa da Uva no dia 23 de agosto, no Ginásio do Sesi. Comissão Social Festa da Uva / Divulgação

A manhã deste sábado (2) marca um evento importante na agenda das candidatas à corte da 35ª Festa da Uva. As 12 embaixatrizes desfilarão sobre um trio elétrico nas ruas centrais de Caxias do Sul. Objetivo da carreata é convidar os moradores para o evento de escolha da corte, no dia 23 de agosto, no Ginásio do Sesi.

A concentração iniciará às 9h45min, na Praça Abramo Eberle, localizada em frente ao Monumento Nacional ao Imigrante. A saída está prevista para as 10h. Em frente à Catedral Diocesana, haverá uma parada simbólica de cerca de 15 minutos.

De acordo com a organização, em caso de chuva, a carreata será transferida para o dia 9 de agosto, ou seja, no próximo sábado.

Confira o itinerário do passeio