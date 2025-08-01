Embaixatrizes da Festa da Uva desfilam sobre trio elétrico neste sábado, em Caxias do Sul

A manhã deste sábado (2) marca um evento importante na agenda das candidatas à corte da 35ª Festa da Uva. As 12 embaixatrizes desfilarão sobre um trio elétrico nas ruas centrais de Caxias do Sul. Objetivo da carreata é convidar os moradores para o evento de escolha da corte, no dia 23 de agosto, no Ginásio do Sesi.
A concentração iniciará às 9h45min, na Praça Abramo Eberle, localizada em frente ao Monumento Nacional ao Imigrante. A saída está prevista para as 10h. Em frente à Catedral Diocesana, haverá uma parada simbólica de cerca de 15 minutos.
De acordo com a organização, em caso de chuva, a carreata será transferida para o dia 9 de agosto, ou seja, no próximo sábado.
Confira o itinerário do passeio
- Saída: às 10h, da Praça Abramo Eberle, localizada em frente ao Monumento Nacional ao Imigrante
- Avenida Júlio de Castilhos – sentido centro
- Rua 13 de Maio – à direita
- Rua Pinheiro Machado – à esquerda
- Rua Pinheiro Machado – segue até o final (passando em frente ao antigo INSS)
- Avenida Itália – à esquerda
- Rua Sinimbu – à direita, com parada em frente à Catedral, por aproximadamente 15 minutos
- Rua Sinimbu – segue sentido Bairro Nossa Senhora de Lourdes
- Retorno ao Monumento Nacional ao Imigrante – parada final e momento para fotos e encerramento