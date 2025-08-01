Geral

Embaixatrizes da Festa da Uva desfilam sobre trio elétrico neste sábado, em Caxias do Sul

Passeio percorrerá as ruas centrais, a partir das 10h. Objetivo é convidar os moradores para o evento de escolha da corte, no dia 23 de agosto, no Ginásio do Sesi

