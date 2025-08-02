Embaixatrizes da Festa da Uva de Caxias desfilam em trio elétrico para convidar comunidade para evento que escolherá as soberanas

O sábado (02) começou animado em Caxias do Sul: 11 das 12 embaixatrizes que são candidatas ao trio de soberanas da 35ª Festa da Uva desfilaram em um trio elétrico por ruas da região central do município. A comitiva partiu da Praça Abramo Eberle, em frente ao Monumento ao Imigrante, por volta das 10h15min.

O objetivo da carreata foi convidar os moradores para o evento de escolha da corte, no dia 23 de agosto, no Ginásio do Sesi, às 20h.O trio elétrico, que contava com músicas alusivas à imigração italiana, também entoava uma convocação ao evento de escolha do trio.

Carla Pezzi, diretora executiva da Festa da Uva, destacou que esse é um momento importante para as candidatas, justamente por ser um dos primeiros contatos delas com a comunidade caxiense. Já são praticamente 100 dias de preparação das embaixatrizes.

— É o primeiro momento que elas vão estar com o público, estão ansiosas por ver o povo e andar pela rua, e o público também quer conhecer essas candidatas que se tornarão não somente rainha e princesas, mas continuarão representando a nossa cidade e a Festa da Uva — diz Carla.

A diretora da Festa da Uva aponta, também, que o momento deste sabado é uma forma de mostrar à população que a edição de 2026 já começou. Carla afirma que, mesmo que apenas três das 12 candidatas serão coroadas, todas desempenham uma função no evento:

— Elas têm um papel fundamental que vai muito além da beleza, e representa muito mais a força dessa mulher, não somente a italiana, mas que hoje faz Caxias crescer juntamente com toda a população.

Ao longo do caminho, as embaixatrizes foram recebendo o carinho do público, como do casal Elias e Marielza Machados, proprietários de uma loja na esquina da Rua Pinheiro Machado com a Feijó Júnior. Eles estavam junto da filha, a pequena Sara, de 2 anos.

— Fomos pegos de surpresa (com a carreata), foi legal, a Sara adorou ver as princesas. A Festa da Uva é um patrimônio de Caxias do Sul e do Rio Grande do Sul como um todo, e até do Brasil.

Após sair pela Avenida Júlio de Castilhos, o trio elétrico seguiu até o final da Rua Pinheiro Machado. Depois, se deslocaram pela Rua Sinimbu, onde pararam por cerca de 30 minutos na Praça Dante Alighieri. Ao lado dos filhos Joao Victor e Enzo Gabriel, Franciele Spadetto já estava à espera para fazer um registro das candidatas.

— Acho bacana (a Festa da Uva) para a nossa cidade. Vou levar eles para a escolha da rainha, eles vem sempre vão nos desfiles — afirma Franciele, na primeira vez que viu as candidatas ao trio de 2026.

A carreata chegou ao Monumento ao Imigrante, o último ponto, por volta das 11h45min. Da visão diretora social da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Paula Viezzer, o evento deste sábado foi importante pelo contato entre comunidade e candidatas.

— Importante para a comunidade conhecer, fazer as escolhas, montar os seus trios. Acredito que as meninas adoraram fazer esse passeio que percorre a cidade e elas sempre vão com alegria — afirma Paula.

Nos últimos meses, as embaixatrizes participaram de palestras sobre a história de Caxias do Sul, da própria Festa da Uva, sobre representatividade, dicção, etiqueta e oratória, além de passarem por media training. Elas também estiveram em eventos culturais e solidários.

— Percebemos uma grande mudança. Elas entram meninas e ja estão se transformando em mulheres, já sabem a responsabilidade de carregar a coroa de rainha e princesas, e a tiara de embaixatrizes.

No dia 9 de agosto será apresentada, oficialmente, as coroas do trio, o último evento antes da escolha das soberanas.

Programe-se!