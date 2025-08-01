Em menos de um mês, suspeito de tráfico de drogas é preso duas vezes em Caxias do Sul

Foram apreendidas 81 pedras de crack, 36 porções de cocaína prontas para venda, um celular e R$ 172. Guarda Municipal / Divulgação

Um homem de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso pela segunda vez em menos de um mês pela Guarda Municipal (GM) de Caxias do Sul. A nova prisão ocorreu nesta quinta-feira (31), no bairro Canyon, durante patrulhamento em uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes. O homem já havia sido preso pela GM no início de julho, também por tráfico.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Proteção Social, o suspeito foi abordado após ser visto em atitude suspeita. Com ele, os agentes encontraram 81 pedras de crack, 36 porções de cocaína prontas para venda, um celular e R$ 172. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado à delegacia.

Outro foragido detido

Ainda nesta quinta-feira, em uma ação distinta, a Guarda Municipal prendeu um foragido nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Diamantino. A abordagem ocorreu durante o apoio da GM à Fundação de Assistência Social (FAS), no atendimento a uma pessoa em situação de rua.