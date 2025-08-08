Geral

Ação in
Notícia

Em congresso de secretários da Saúde, em Gramado, crianças viram “mini gestores” para aprender sobre o SUS

Sessenta alunos da escola Senador Salgado Filho participaram de ação que tem como objetivo aproximar a rede pública da comunidade

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS