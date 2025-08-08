Em congresso de secretários da Saúde, em Gramado, crianças viram “mini gestores” para aprender sobre o SUS

Em congresso de secretários da Saúde, em Gramado, crianças viram "mini gestores" para aprenderem sobre o SUS. João Alves / Divulgação

Pequenos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) tiveram a oportunidade, nesta sexta-feira (8), de conhecer como prefeituras do Estado se organizam para atender a população em hospitais e unidades básicas de saúde (UBSs).

Identificados como mini gestores, estudantes de três turmas do 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Senador Salgado Filho visitaram pela manhã o congresso que reúne, desde quarta (6), secretarias municipais de saúde de todo o RS, em Gramado, com o objetivo é qualificar gestores e equipes técnicas para lidar com eventos extremos que, cada vez mais frequentes, exigem respostas rápidas e integradas.

Recebidos pelo Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação do governo federal, os estudantes passearam pelos corredores do encontro que ocorre na ExpoGramado, conheceram os desafios de garantir saúde de qualidade e agora, segundo os organizadores da ação, passam a ser vetores de informação à comunidade.

Congresso é promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e recebeu alunos do 4º ano nesta sexta-feira (8). Laura Machado / Divulgação

— Nem para adultos é fácil explicar o SUS. É difícil encontrar uma forma de mostrar para a população o que está por trás do sistema, então compartilhamos essa vivência com a comunidade por meio das crianças — conta Juliane Garcia, gerente institucional do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS).

No Cine SUS, espaço dedicado à exibição de produções audiovisuais com foco na saúde pública, os pequenos secretários encerraram seu passeio identificando sintomas do AVC, a segunda maior causa de mortes no mundo.