Em Caxias, políticos e empresários discutem ações para potencializar a competitividade do Estado

Painel que abriu as discussões foi "Agenda para a Competitividade e Reconstrução do RS". Luca Roth / Agencia RBS

Caxias do Sul sedia nesta quinta-feira (28) uma nova edição do Fórum de Competitividade, iniciativa que reúne autoridades políticas e empresariais para debate de ações voltadas ao desenvolvimento econômico do Estado. O evento ocorre durante a manhã, no auditório da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC). Ao todo, são realizados três painéis, sendo que o encerramento será com discurso do governador Eduardo Leite.

O painel que abriu as discussões foi Agenda para a Competitividade e Reconstrução do RS, com mediação do prefeito de Garibaldi e presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne), Sergio Chesini.

Entre os participantes, Pedro Capeluppi, secretário da Reconstrução Gaúcha, apresentou o planejamento do Estado para reforçar a infraestrutura e medidas de prevenção por meio do Plano Rio Grande. Segundo ele, são R$ 627 milhões em investimentos para manutenção de estradas da Serra e outros R$ 219 milhões para este fim na área das Hortênsias. Veja, abaixo, os valores e prazos de entrega previstos:

RS-453 (Caxias do Sul a Lajeado Grande): R$ 119 milhões - início da obra em fevereiro de 2026 e previsão de conclusão para até setembro de 2027

RS-431 (Bento Gonçalves a São Valentim do Sul): R$ 101 milhões - início da obra em janeiro de 2026 e previsão de conclusão para janeiro de 2027

RS-444 (Monte Belo do Sul a Santa Tereza): R$ 92 milhões - início da obra em janeiro de 2026 e previsão de conclusão para até setembro de 2027

RS-448 (Nova Roma do Sul a Rio das Antas): R$ 55,2 milhões - início da obra em outubro de 2025 e previsão de conclusão para até setembro de 2027

RS-448 (Nova Roma do Sul a Farroupilha): R$ 62,9 milhões - início da obra em outubro de 2025 e previsão de conclusão para até setembro de 2027

RS-452 (Feliz a Vale Real): R$ 51,8 milhões - início da obra em novembro de 2025 e previsão de conclusão para até agosto de 2026

RS-826 (Feliz a Alto Feliz): R$ 52,9 milhões - início da obra em outubro de 2025 e previsão de conclusão para até julho de 2026

RS-437 (Vila Flores a Antônio Prado): R$ 130,2 milhões - início da obra em outubro de 2025 e previsão de conclusão para até setembro de 2027

RS-431 (Dois Lajeados a São Valentim do Sul): R$ 109,1 milhões - início da obra em fevereiro de 2026 e previsão de conclusão para junho de 2027

RS-373 (Gramado): R$ 10,1 milhões - início da obra em dezembro de 2025 e previsão de conclusão para até setembro de 2026

Também participou do painel o deputado estadual Carlos Búrigo e o empresário Neco Argenta, que apontou para a importância do empresariado integrar as discussões sobre futuro com lideranças públicas e políticas. Conforme Neco, há um "colapso logístico", em que as indústrias têm dificuldades para escoar produções nas estradas da região. Ele cobrou a duplicação do trajeto Caxias-Porto Alegre em dois anos, e foi aplaudido.

Quem abriu o evento foi o presidente da CIC Caxias, Celestino Oscar Loro, e o prefeito de Caxias, Adiló Didomenico. O chefe do Executivo anunciou, em seu discurso, que vai assinar em setembro um contrato de 40 milhões de dólares com a CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) para viabilizar o Programa ProDigital - de aceleração e transformação digital dentro do conceito de cidade inteligente.

RS na quinta colocação em competitividade