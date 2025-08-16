Em Caxias do Sul, centelha da Chama Crioula é distribuída para 30 Regiões Tradicionalistas do RS e representantes de SC e PR

Governador Eduardo Leite participou do ato de distribuição da Chama Crioula. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Depois de uma noite histórica para a cidade, com a geração inédita da Chama Crioula, a manhã deste sábado (16) em Caxias do Sul foi a sequência de momentos especiais para os tradicionalistas do município. Nos Pavilhões da Festa da Uva, as atividades da 76ª Geração e Distribuição da Chama Crioula começaram por volta das 8h50min.

O primeiro ato foi marcado pela chegada do governador do Estado, Eduardo Leite, na cancha dos Pavilhões, montado a cavalo. Ele foi acompanhado pelo Secretário de Turismo, Ronaldo Santini, que portava a bandeira do Rio Grande do Sul. O diretor da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Daneluz, levou a bandeira de Caxias do Sul.

Após a entoação do Hino Nacional, as autoridades presentes iniciaram suas manifestações. Participaram do evento o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Lucas Caregnato, o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Alessandro Gradaschi, o patrono dos Festejos Farroupilha 2025, Mário Barbosa de Matos, entre outros.

— A Chama Crioula não é de um só lugar, é de todo povo gaúcho. Mas nos orgulha ela ter sido gerada em Caxias do Sul, em um evento emblemático para a cidade e toda a nossa região — declarou o prefeito Adiló.

Já o governador destacou a importância do MTG para a identidade do povo gaúcho. Leite ainda relembrou que o papel dos CTGs foi essencial para acolher a população na enchente de 2024.

— O movimento tradicionalista mostrou o espírito aguerrido e forte que permeia no nosso Estado em maio do ano passado. No momento da calamidade, os CTGs abriram suas portas para receber os desalojados. Celebramos isso também hoje, nesse evento tão bonito e simbólico.

Ainda, o governador entregou uma bandeira do Rio Grande do Sul para um peão e uma prenda, como representação de uma ação que o governo está promovendo, de tornar as Regiões Tradicionalistas embaixadoras do turismo no Estado.

Na sequência, a distribuição da Chama Crioula iniciou com a 25ª Região Tradicionalista de Caxias do Sul sendo a primeira a receber o símbolo máximo do tradicionalismo. As 30 Regiões Tradicionalistas do MTG também receberam a centelha. Representantes de Santa Catarina e do Paraná foram igualmente contemplados.

Após, os grupos iniciaram uma cavalgada pelas ruas de Caxias do Sul, com partida e chegada nos Pavilhões. O trajeto passou pelo Monumento Nacional do Imigrante, em uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana.

A Chama permanecerá em Caxias do Sul, na Casa do Gaúcho (Rua Teixeira de Freitas, 1.461), até o ano que vem, quando poderá ser entregue para o município de Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, o próximo da lista a receber o símbolo.







