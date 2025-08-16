Geral

Em Caxias do Sul, centelha da Chama Crioula é distribuída para 30 Regiões Tradicionalistas do RS e representantes de SC e PR

Após receberem o maior símbolo do tradicionalismo, grupos fizeram uma cavalgada pela cidade, passando pelo Monumento Nacional do Imigrante, em uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Chama permanecerá em Caxias até o ano que vem, quando será entregue à cidade de Rio Pardo 

Tamires Piccoli

