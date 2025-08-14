Geral

Para cuidar das crianças
Em Caxias, 59 municípios assinam compromisso pela primeira infância, em encontro regional do TCE

Prefeituras deverão reservar orçamento para as políticas públicas que atendam o público de zero a seis anos; em Caxias, 36 mil estão na faixa etária e quase 9 mil inscritas no Bolsa Família e Cadastro Único

Pedro Zanrosso

