Em Caxias, 59 municípios assinam compromisso pela primeira infância, em encontro regional do TCE

Para que gestantes e crianças de zero a seis anos tenham a garantia em setores como saúde, educação e assistência social, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) aproveitou o Encontro Regional de Controle e Orientação, que ocorreu nesta quinta-feira (14) em Caxias do Sul, para apresentar aos 59 municípios participantes o seu Termo de Compromisso pela Primeira Infância.

No encontro foram divulgados dados demográficos que apontam a representatividade desse público no maior município da Serra. Em Caxias do Sul, as mais de 36 mil crianças dessa faixa etária representam 7,8% da população. São 8.713 inscritas no Bolsa Família e no Cadastro Único.

Do total, 63,6% estão cadastradas pelas equipes de atenção primária e de saúde da família. Ainda que esteja em crescimento desde 2021, quando eram 45,4%, o termo de compromisso assinado nesta quinta pelos municípios visa também aumentar índices como esse.

Cobertura vacinal, índice de nascidos vivos, taxas de aleitamento materno e de proteção social também estão no radar no TCE, que utilizou índices levantados e publicados pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. Disponível para consulta, a ferramenta traz dados de todos os 5.570 municípios brasileiros e ajudam a ilustrar a necessidade das cidades de contratarem os compromissos.

No Estado o termo já foi assinado por 140 prefeitos, que agora se somam aos 59 municípios que participaram do encontro em Caxias. De acordo com o presidente do TCE-RS, Marco Antônio Peixoto, o compromisso pela primeira infância se estenderá a todos os municípios gaúchos com cinco encontros já agendados até novembro:

— É a idade mais importante da formação de uma criança, vamos acompanhar e estar presentes em todas as prefeituras para que adicionem no orçamento um atendimento diário a toda essa faixa etária. Nossa ideia é estar ao lado dos gestores públicos para não deixar que eles errem e sejam apontados pelo nosso tribunal. Queremos colaborar para que façam uma boa gestão.

O compromisso de melhorar os atendimentos cria uma nova responsabilidade para as prefeituras. No documento, 12 pontos pedem que sejam assegurados direitos como pré-natal de qualidade, vagas em creche e transporte escolar seguro. Além disso, o documento pede a elaboração e implementação de um Plano Municipal pela Primeira Infância.

Para que tudo seja colocado em prática, o TCE disponibiliza a Escola de Gestão, que capacita os gestores a colocarem as ações em prática. O diretor Diego Vieitz assegura que neste momento a implantação é a prioridade, para que a demanda seja entendida e no futuro fiscalizada:

— A pesquisa científica nas últimas décadas ressalta que o gasto com crianças de zero a seis anos é muito eficiente, faz a diferença lá na frente. Se damos o atendimento correto da infância, o adulto demora a dar gasto para o Estado. Reforçamos esse conhecimento para que façam investimentos em saúde, educação e segurança.