Elisa dos Santos Pereira D'Mutti é eleita rainha da Festa da Uva de 2026

Rainha Elisa dos Santos Pereira D'Mutti e as princesas Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva. Porthus Junior / Agencia RBS

Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, da S.E.R. Caxias e Vinhedos Papeis, é a rainha da Festa da Uva de 2026. Ao lado dela estarão as princesas Júlia Dalegrave Scopel, do Recreio da Juventude, e Letícia Comin da Silva, da CDL, Sindigêneros e Sindilojas.

— Que noite especial, a Festa Nacional da Uva é a expressão do nosso povo! Muito obrigada! Não posso deixar de agradecer a minha família, a minha mãe, que me ensinou a representar uma coroa, uma festa. É sobre amor, sobre responsabilidade — disse a rainha recém-eleita no primeiro discurso.

O novo trio foi coroado na madrugada deste domingo (24), em cerimônia realizada no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. A escolha reuniu público de 2,5 mil pessoas.

Elisa desfilou ao som de Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu), na versão de Rita Lee e Roberto de Carvalho, escolhida por "unir a tradição italiana a uma das vozes mais marcantes da música brasileira, aproximando público e mensagem em uma celebração de culturas.

O vestido, assinado por Véra Stedile Zattera e confeccionado pelo Atelier Fran e Edite Scariott, tem inspiração na região italiana de Lucca, terra de seus antepassados. Em tons de bordô, em referência à S.E.R. Caxias, a peça combina cetim italiano, veludo, rendas e tules bordados, com barrados exclusivos rebordados em pedrarias, resultando em um traje que simboliza elegância, identidade cultural e memória da imigração.

Elisa, que é estudante de Direito, fez gestos de agradecimento, abanou e jogou beijos ao público, durante o desfile. Em frente à torcida, acenou e agradeceu novamente.

Júlia desfilou ao som de Grande Amore, do grupo Il Volo, canção escolhida por traduzir "o amor profundo e duradouro que ela associa à Festa da Uva, à cultura italiana e a Caxias do Sul". O vestido, assinado por Vivian Boff e inspirado nos trajes tradicionais da região de Trento, foi confeccionado em cetim verde-esmeralda em referência ao Recreio da Juventude, clube que faz parte da história da cidade.

A peça traz corpo ajustado, mangas plissadas em crepe georgette off-white e avental em macramê dourado, feito à mão. A barra bordada com vidrilhos evoca celebração, enquanto a saia recebeu bordados com os nomes das mulheres da família da candidata, entrelaçados a pérolas em formato de ramos de uva, reforçando o elo entre tradição, ancestralidade e legado cultural.

Ela, que é psicóloga, reverenciou a torcida em dois momentos, sorrindo e acenando delicadamente ao público durante todo o desfile.

A candidata Letícia desfilou ao som de Noi due per sempre, de Dori Ghezzi e Wess, música escolhida em homenagem "à avó materna, símbolo de amor, acolhimento e constância em sua vida". O vestido, assinado por Vivian Boff, celebra a memória e a tradição dos imigrantes, em cetim duchese azul com mangas esvoaçantes off-white e corpo ajustado que valoriza a feminilidade e a força da mulher.

A saia longa com sobreposição remete aos antigos aventais e homenageia as mulheres que cultivavam a terra. Bordados manuais em fio de seda dourado, pérolas e chatons formam ramos de parreiras e barricas de vinho, enquanto a gola e a barra crochetadas pela avó lembram a religiosidade e o legado das famílias italianas, unindo tradição, devoção e beleza artesanal.

Psicóloga, Letícia levantou a torcida e agradeceu aos convidados que estavam com faixas, na área das mesas. De braços abertos, expressou agradecimentos.

Resultado das torcidas

Torcida mais organizada: Júlia Dalegrave Scopel, do Recreio da Juventude (R$ 2,5 mil)

Júlia Dalegrave Scopel, do Recreio da Juventude (R$ 2,5 mil) Torcida mais animada: Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, da S.E.R. Caxias e Vinhedos Papeis (R$ 2 mil)

Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, da S.E.R. Caxias e Vinhedos Papeis (R$ 2 mil) Torcida mais original: Jovana Ecker Varela, Jovana Ecker Varela, da Menegat Leilões, PHD Guindastes e Vinhedos Seguros (R$ 1,5 mil)

Como foi a escolha

Inicialmente marcada para as 20h, a cerimônia de escolha começou com 42 minutos de atraso. O motivo foi a ausência do jurado João Candido Portinari. Ele passou mal na noite deste sábado e precisou ser hospitalizado. As notas que Portinari atribuiu às entrevistas não foram consideradas.

Após a apresentação dos júri das torcidas e da corte, se deu início ao protocolo oficial, com as falas do presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva 2026, Fernando Bertotto, e do prefeito Adiló Didomenico.

— É uma alegria estarmos reunidos aqui no Ginásio do Sesi. Nessa edição, comemoramos os 95 anos da nossa festa. A Festa da Uva atravessou gerações. É memória viva, é encontro, que se renova a cada edição — disse Bertotto.

As 12 embaixatrizes desfilaram coletivamente a partir das 21h17min, ao som de Mérica Mérica, com buquês de flores, abanando ao público. Divididas em duas filas, atravessaram a passarela de mãos dadas, em duplas. Após abanar e cortejar o público, de frente para as torcidas, entregaram os buquês para pessoas nas mesas. Deixaram o palco ao som de Bella Ciao.

Uma a uma, em ordem alfabética, as 12 candidatas ao título de rainha da Festa da Uva desfilaram na passarela de 30 metros de extensão. Depois, fizeram nova apresentação coletiva e assistiram às performances das torcidas. Cada grupo teve 40 segundos para se apresentar aos jurados, com instrumentos, trajes e cantos especiais.

A cerimônia de escolha também revelou a música tema da Festa Nacional da Uva 2026. Intitulada Nosso legado, a canção foi inspirada no poema Fruto de um sonho imigrante, de Mario Michelon. Composta por Alexandre Fritzen da Rocha e Bruno da Silva Borges, tem letra assinada em parceria com Michelon.

A interpretação reúne os solistas Tatiéli Bueno, Maicon Cassânego, Fábio Soares e Jamille dos Santos, acompanhados pelo acordeonista Rafael De Boni.

O intervalo, para decisão do júri, foi embalado pelo show do músico gaúcho Vitor Kley. No palco, ele animou o público com sucessos como Morena, Pupila, Saideira e O Sol até 00h43min.

No discurso de despedida, a rainha da 34ª Festa da Uva, Lizandra Mello Chinali, agradeceu às autoridades, às comissões do evento, às entidades e destacou o trabalho dos agricultores.

— Se hoje temos festa, é porque vocês nunca deixaram de plantar — ressaltou a soberana.

