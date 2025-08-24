Geral

Novo trio
Notícia

Elisa dos Santos Pereira D'Mutti é eleita rainha da Festa da Uva de 2026

As princesas são Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva. A nova corte foi conhecida no começo da madrugada deste domingo, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul

Alana Fernandes

