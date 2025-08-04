Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, candidata a rainha da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Elisa tem 20 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Extrovertida, Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, 20 anos, acredita que a comunicação é seu ponto forte. Representante da S.E.R Caxias e Vinhedos Papeis, a estudante de Direito faz parte da Liga Feminina de Combate ao Câncer e do Conselho Jovem do time do coração, além de ser engajada na causa animal. São seis cãezinhos adotados que convivem com ela.

Em 2023, teve a oportunidade de representar a S.E.R Caxias na escolha da Glamour Girl, mas o amor pela entidade foi cultivado pela família, com influência da bisavó. A partir de 2022, passou a frequentar o Estádio Centenário todos os fins de semana de jogos.

A vontade de concorrer à corte da Festa da Uva vem da influência da mãe, que foi Rainha da Festa da Bergamota em São Sebastião do Caí, da magia dos desfiles assistidos quando criança, mas também da lembrança da edição de 2016, em que pôde fazer parte da propaganda oficial do evento. Momento que, segundo Elisa, tornou o desejo de fazer parte do trio mais latente.

Três objetos que a definem

Tabuleiro de xadrez

"Eu jogo desde criança e participei de muitos campeonatos. Eu era uma pessoa muito ansiosa e quando comecei a jogar, tomava decisões sem pensar. Então, o xadrez me fez praticar a paciência. É um jogo de muita estratégia e eu procuro sempre trazer um pouco de coisas que eu fazia no xadrez para minha vida. Nunca agir sem pensar, pensar sempre estrategicamente, ter paciência.

Eu comecei a jogar na minha escolinha, desde os sete anos. É um esporte muito legal. Sempre gostei muito".

Câmera

"Essa câmera fotográfica era da minha bisavó, Elsa Sperb. A fotografia faz parte da minha vida desde criança. Sempre gostei muito de fotografar e evidenciar os momentos da nossa vida.

Minha mãe e meu padrasto são fotógrafos, fizeram parte do Clube do Fotógrafo. Minha mãe teve uma menção honrosa na Bienal, então a fotografia faz parte da minha vida. E além disso, a fotografia pra mim é uma expressão artística. Eu aprecio muito a arte e eu sei que a arte e a cultura em Caxias do Sul são dos maiores pilares".

Faixa da Festa da Bergamota

"Minha mãe foi rainha da Festa da Bergamota, em São Sebastião do Caí, em 1990, aos 17 anos. Eu gosto muito de falar que as nossas histórias se entrelaçam porque Caxias do Sul já pertenceu a São Sebastião do Caí. Então, isso torna tudo mais bonito. E a questão do legado familiar, ela fez com que eu me inspirasse a seguir meu próprio caminho e concorrer à festa. E ela serve de inspiração para diversos outros pontos da minha vida.

Essa faixa representa isso: o poder feminino, o poder da mulher, o legado familiar. E é claro, o orgulho que eu sinto em seguir o caminho de quem me inspira".

Saiba mais:

casa na Linha 40 Música: Minha Vida - Rita Lee