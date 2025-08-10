Eleitas rainha e princesas da 15ª La Prima Vendemmia de Nova Roma do Sul

Luana Pasuch (C) foi eleita La Più Bella Ragazza. Juliana Magnaguagno (E) e Letícia Turchetto Zatti completam a corte. Juliane Tonin / divulgação

A escolha da nova corte da La Prima Vendemmia de Nova Roma do Sul movimentou a noite de sábado (9). A 15ª edição do evento, a ser realizado em 2026, terá como rainha Luana Pasuch, 26 anos, e como princesas Juliana Magnaguagno, 19, e Letícia Turchetto Zatti, 24.

O concurso reuniu 1,6 mil pessoas no Complexo Municipal de Esportes e Lazer. Ao todo, 11 candidatas disputaram os títulos. Como prêmio, o novo trio ganhou viagem de uma semana para Porto de Galinhas (Pernambuco), no Resort Ocaporã.

Filha de Rosilene Pasuch e Arlindo Baréa, Luana é agricultora e faxineira diarista e foi eleita como La Più Bella Ragazza.

— Gratidão define este momento! Estou muito feliz e muito grata a todos. Obrigada comunidade, obrigada torcida, familiares e jurados. Fico muito feliz em estar nesse trio. Vamos fazer uma festa inesquecível. Nova Roma do Sul merece ser festejada e ainda mais valorizada — discursou Luana, após receber o título.

Eleita como princesa, Juliana Magnaguagno cursa Publicidade e Propaganda e é estagiária em uma escola de Educação Infantil do município. Completando a corte, também nomeada princesa, Letícia Turchetto Zatti cursa Enfermagem e é recepcionista da Unidade Básica de Saúde de Nova Roma do Sul.

A 15ª La Prima Vendemmia de Nova Roma do Sul está marcada para ocorrer em dois finais de semana, nos dias 30 e 31 de janeiro e 1° e 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026.