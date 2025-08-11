Eduardo Leite entrega 32 residências do programa "A Casa é Sua" em Farroupilha

Uma das beneficiadas é a dona de casa Andréia Soares Grespin, de 43 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite entregou 32 unidades habitacionais do programa "A Casa é Sua", em Farroupilha, na manhã desta segunda-feira (11).

As residências, que têm cerca de 44,33 metros quadrados, com sala e cozinha integradas, banheiro, dois dormitórios e uma área de serviço, ficam no loteamento Cruzeiro, na Rua Geovane Zanonato, e tiveram um investimento de cerca de R$ 3,9 milhões, sendo R$ 2,5 milhões do governo do RS, com contrapartida de R$ 1,9 milhão do município.

No total, 27 famílias serão beneficiadas com as moradias. As outras cinco estão nos trâmites finais. Todas são famílias em vulnerabilidade social.

— São avanços importantes que a gente celebra. A casa é um conjunto de tijolos, cimento, e vocês as habitando vão transformá-las num lar. A gente deseja que seja um dia que marque uma nova etapa com muitas alegrias, com novas conquistas na vida de vocês — disse Leite.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária do RS, Carlos Gomes, também destacou como positiva a localização das moradias, que facilita acesso às áreas centrais da cidade.

O evento ocorreu na manhã desta segunda-feira (11). Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Eu estava imaginando que dá, no máximo, 10 minutos do centro da cidade. Ou seja, costumo dizer que nós precisamos dar dignidade para as pessoas e elevar o nível de segurança habitacional. E quanto menor é a distância que nós percorremos da nossa casa para o trabalho, menos risco corremos — salientou Gomes.

O prefeito de Farroupilha Jonas Tomazini também celebrou a parceria do município com o Governo.

— A gente costuma dizer que, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente encontra dificuldades, encontra obstáculos, mas quando a gente tem a oportunidade de compartilhar com as pessoas essas conquistas, como é a conquista dessas 32 famílias, isso é um fator motivador para que nós possamos continuar trabalhando com muito empenho — disse o prefeito.

Além da contrapartida na construção das casas, a administração municipal realizou investimentos nas pavimentações das vias que cercam os terrenos onde houve as obras, como nas Ruas Giovani Zanonatto, Agostinho Rossi e João Cesca, do bairro Cruzeiro (R$ 650.679,11), nas Ruas Constantino Gomes e Luiz Roso, do bairro Industrial (229.772,36), e na Rua Silvana Luiza Balbinot, no bairro Santo Antônio (R$ 142.359,97), totalizando R$ 1.022.761,44.

Com isso, levando em consideração a construção das residências, as pavimentações nas vias, e a avaliação dos terrenos cedidos, o investimento total da prefeitura de Farroupilha no Programa A Casa é Sua foi de R$ 6.880.183,68.

Qualidade de vida

Uma das beneficiadas é a dona de casa Andréia Soares Grespin, de 43 anos. Ela morava no bairro São Francisco com a sua filha, Eduarda Grespin, de 17 anos, que é portadora da Síndrome de Angelman, doença que causa atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, dificuldades na fala, problemas de movimento e epilepsia. Com isso, ela recebeu uma casa adaptada.