Eduarda de Campos Brinker, candidata à corte da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Eduarda tem 20 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O altruísmo de Eduarda de Campos Brinker, de 20 anos, a fez escolher a medicina como profissão a ser seguida, mas também representa o caminho que quer trilhar no concurso da Festa Nacional da Uva. Representante de Arm&Fur, Efficace Elevadores e Home&Tech, ela se define como uma pessoa preocupada com o próximo e com o impacto que vai deixar na vida das pessoas.

A identificação com a Festa da Uva está presente desde a infância, quando ia ao Parque de Eventos com o pai e a prima para brincar aos finais de semana. Depois, lembra-se de assistir aos desfiles cênicos e às transmissões das escolhas de rainha e princesas e frequentar o evento com a família.

Ao receber o convite para participar do concurso, entendeu que seria o momento correto para viver um desejo que cultivava no coração desde criança. Com o apoio da família e amigos, decidiu concorrer no momento em que a oportunidade bateu na porta.

Três objetos que a definem

Terço

Neimar De Cesero / Agencia RBS

"É um símbolo que eu carrego desde pequena comigo. Representa muito da fé, da coragem, da força. Ele está nos momentos mais silenciosos e de mais perturbações, quanto nos de conforto em que a gente vê que tudo está dando certo e fazendo sentido.

A nossa festa também traz um pouquinho dessa questão de religiosidade, porque os imigrantes, quando vieram para cá, tinham essa questão da religião muito forte. Era algo que confortava e que também dava esperança. Acredito que, para mim e para minha família, também seja isso".

Quadro

Neimar De Cesero / Agencia RBS

"É um quadro que a minha avó materna, já falecida, fez. Eu tinha um vínculo muito forte com ela e quis trazer o quadro pra poder representar um pouquinho dela e mostrar que ela está comigo independente de qualquer coisa. Tenho ela muito forte nos meus pensamentos.

Eram quadros que ela fazia para deixar em casa mesmo. Fazia para deixar um pouquinho dela para nós. Eu guardo com muito carinho".

Fotos

Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Escolhi fotos da minha família. Essas fotos, para mim, são muito bonitas e muito significativas. Uma, com o meu pai e com a minha mãe. Sem eles nesse percurso não ia fazer sentido. Eles me dão muita força e mostram que eu sou capaz, mas que ao mesmo tempo eu tenho que estar com os pés no chão. Eu não ia conseguir que esse processo fosse tão leve sem que eles estivessem ao meu lado.

Trouxe a foto do meu batismo, onde tem a minhas duas avós, meu avô, meu pai, minha mãe e minha tia. Representa um pouquinho da união que a gente tem. A gente é aquela família que todo domingo almoça junto, que sempre está junto".

Saiba mais