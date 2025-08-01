Duas pessoas morrem em acidente na RS-122, em Caxias do Sul

Duas pessoas morreram em uma colisão envolvendo um caminhão e um ônibus de excursão na RS-122, em Caxias do Sul. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. A colisão ocorreu pouco antes das 5h desta sexta-feira (1) no km 80 da rodovia estadual.

O impacto provocou a morte dos dois condutores dos veículos envolvidos: um homem de 30 anos que dirigia o ônibus, e o outro, que ainda não teve a idade confirmada, que guiava o caminhão. Quatro passageiros do ônibus ficaram feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem atuando na ocorrência.

Conforme informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão trafegava no sentido Caxias do Sul - Flores da Cunha quando, por razões ainda desconhecidas, tombou na pista e invadiu a faixa contrária. O veículo atingiu frontalmente o ônibus.

O ônibus do modelo Scania/Mpolo Paradiso tinha placas de Garibaldi. Já o caminhão do modelo Scania/R 440 era emplacado em Vacaria.

O ônibus realizava excursão por meio da empresa SG Turismo, que adquiriu o veículo de uma dupla sertaneja. O proprietário da companhia, André Vilmar Schizzi, disse que as viagens ocorrem duas vezes por semana e reúnem lojistas da Serra que vão até São Paulo adquirir produtos.

A excursão estava chegando de volta, com destino final Garibaldi. Ao todo, havia 11 pessoas no ônibus.

— Eram 10 passageiros. Pelo que sei, estão bem, foram encaminhados ao hospital — relata o empresário.



