Diferentes atividades movimentam a economia de Gramado, cidade reconhecida nacionalmente pelos atrativos turísticos

De colchões a facas, passando pela já tradicional indústria moveleira, município da Região das Hortênsias cria produtos que abastecem o mercado interno e geram oportunidades de emprego que vão além do comércio e serviços

Pedro Zanrosso

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS