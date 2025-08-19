Devido ao vento forte, avião arremete no aeroporto de Caxias do Sul; veja o vídeo

Um avião da companhia aérea Azul precisou desviar o pouso do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, para o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre na manhã desta terça-feira (19).
A aeronave se aproximou do terminal na Serra por volta das 9h50min da manhã e realizou duas tentativas de pouso, conforme o diretor do aeroporto, Cleberson Babetzki. Segundo ele, no momento o vento era muito forte e, por isso, não foi possível realizar o procedimento.
O avião Airbus A320neo vinha do aeroporto de Viracopos, em Campinas.
— Isso é procedimento para garantir a segurança da operação. Essa decisão é tomada pelo comandante na hora da aproximação — explica Babetzki.
Os passageiros desembarcam em Porto Alegre e os que aguardavam para embarque na mesma aeronave foram descolocados para a Capital pela própria companhia aérea.
Apesar de o vento seguir intenso, os voos do dia seguem confirmados. Um voo da Latam chegou às 11h30min, vindo de Guarulhos, e outro da Gol, vindo de Congonhas, está previsto para as 12h30min.