Devido ao vento forte, avião arremete no aeroporto de Caxias do Sul; veja o vídeo

Um avião da companhia aérea Azul precisou desviar o pouso do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, para o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre na manhã desta terça-feira (19).

A aeronave se aproximou do terminal na Serra por volta das 9h50min da manhã e realizou duas tentativas de pouso, conforme o diretor do aeroporto, Cleberson Babetzki. Segundo ele, no momento o vento era muito forte e, por isso, não foi possível realizar o procedimento.

O avião Airbus A320neo vinha do aeroporto de Viracopos, em Campinas.

— Isso é procedimento para garantir a segurança da operação. Essa decisão é tomada pelo comandante na hora da aproximação — explica Babetzki.

Os passageiros desembarcam em Porto Alegre e os que aguardavam para embarque na mesma aeronave foram descolocados para a Capital pela própria companhia aérea.