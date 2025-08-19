Geral

Desviado para POA
Devido ao vento forte, avião arremete no aeroporto de Caxias do Sul; veja o vídeo

A aeronave se aproximou do terminal na Serra por volta das 9h50 da manhã e realizou duas tentativas de pouso

Gabriela Alves

