"Devemos chegar lá com autonomia, tanto física quanto mental", diz médica de Caxias de Sul sobre envelhecimento feminino

Ginecologista Cristina Hahn Ritter é recém-formada na Pós-graduação Master em Ciências da Longevidade Humana pelo Grupo de Longevidade Saudável, em São Paulo. Leandro Araújo / Divulgação

Não existe pílula mágica que faça com a velhice feminina seja alçada com bem-estar físico e mental. Uma vida longeva perpassa uma série de fatores, os quais englobam boa alimentação, horas adequadas de sono, controle de peso, reposição hormonal e exercício físico. Essas são algumas das considerações da médica caxiense Cristina Hahn Ritter, recém-especializada em Ciências da Longevidade Humana, no mês em que se comemora o Dia Nacional da Saúde.

— Eu sempre falo que queremos ser longevos, mas devemos chegar lá com autonomia, tanto física quanto mental, porque não tem sentido envelhecermos e não estarmos bem. É importante, desde jovem, cuidarmos disso. Porque, às vezes, tem coisas que perdemos e não recuperamos mais, como uma diabetes, a hipertensão. É essencial termos bons hábitos durante toda a vida — aconselha a profissional.

Confira, abaixo a entrevista completa com a ginecologista:

Pioneiro: Doutora, a senhora falou recentemente sobre um estudo que elenca oito passos para uma vida saudável, segundo a American Heart Association. Pode detalhá-los?

Cristina: Sim. A dieta recomendada, por exemplo, é a mediterrânea. Ela é baseada mais em carnes brancas, frutas, verduras, sendo que a principal fonte de gordura é o azeite de oliva e, claro, deve-se evitar os açúcares, os carboidratos em excesso. A segunda questão é a atividade física regular, com mínimo de 50 minutos três vezes por semana, para não ser considerado sedentário.

O terceiro ponto trata da obesidade. Sabemos que hoje em dia, no Brasil, 35% da população está em nível de obesidade. É um dado alarmante e precisamos controlá-lo. Outro pilar se refere em manter um colesterol adequado para gente prevenir as doenças cardiovasculares, bem como a glicemia e a pressão arterial.

Além disso, é preciso manter um sono de sete a oito horas por noite, com uma rotina de dormir e acordar no mesmo horário. A falta de sono faz com que não haja uma limpeza das toxinas do nosso corpo. Assim, se não tivermos um sono restaurador, a memória fica prejudicada, há mais risco de demência e Alzheimer.

Outra questão essencial, que a gente não precisa nem falar, porque todo mundo já sabe, é não fumar. Hoje vemos muitos jovens usando vapes e precisamos reforçar que são piores que o cigarro, porque normalmente têm até mais nicotina e têm causado lesões pulmonares graves em algumas pessoas.

Dentre estes, algum apresenta mais dificuldade de ser cumprido pelos relatos do consultório?

Sim, é o peso ideal. Aqui na nossa região temos muita dificuldade. Há uma boa parcela de pessoas com sobrepeso. E o segundo principal que se soma é não fazer atividade física.

O que ainda é tabu no envelhecimento feminino?

Eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de envelhecer, especialmente as mulheres, porque não só a questão estética, mas a saúde mesmo. As pessoas não se dão conta que com a idade precisam ter bons hábitos para manter a saúde.

Especialmente nessa faixa as pessoas têm muita resistência à mudança de hábito. Às vezes comem muito mal, dormem muito mal, fumam, não fazem atividade física e não querem fazer nada para mudar.

E a sexualidade também chega ao consultório neste contexto?

Chega, sim, porque na menopausa diminui muito a libido por causa da mudança hormonal. Se a mulher não faz a reposição hormonal, às vezes, fica bem difícil ter relação, porque além de diminuir a libido, a vagina fica mais ressecada. As duas coisas juntas acabam dificultando bastante. É algo muito importante de ser abordado, de ser tratado. Muitas vezes as mulheres não conseguem falar, mas quando pergunto em geral, tenho este retorno.

A senhora mencionou sobre a reposição hormonal e me parece que ainda há uma resistência sobre isso. Quais são os benefícios de fazê-la?

Tem uma resistência mesmo, porque surgiu um estudo científico com 10 mil mulheres, há 25 anos atrás. Esse estudo acabou sendo mal conduzido e tendo desfechos negativos. Isso gerou uma parada de prescrição de hormônio por muitos anos. Havia um receio realmente. Depois, surgiram estudos bem conduzidos mostrando que a reposição hormonal é benéfica.

Existem algumas exceções, pessoas que realmente não podem usar hormônio, mas a maioria das mulheres pode. E o hormônio tem benefício nos calorões que as mulheres têm nessa fase da vida, na prevenção de doenças cardiovasculares, na diabetes, ajuda na questão de colágeno, melhora a qualidade de sono, previnem demência, Alzheimer... Hoje em dia, a tendência é usar hormônios bioidênticos, que têm a mesma fórmula dos hormônios do nosso corpo. São hormônios sintéticos, fabricados, mas a fórmula química é igualzinha do nosso corpo.

Para além da acentuação das rugas, da chegada dos cabelos brancos, é preciso lidar com sintomas e períodos característicos da faixa etária, como a menopausa, que já falamos. Existe uma forma de se preparar para chegar nesta fase com menos impacto?

A menopausa vai acontecer de uma forma ou de outra. Podemos fazer o que quisermos que não vamos impedi-la. Por quê? Porque nascemos com uma quantidade de óvulos que vai sendo gasta durante a vida. Quando acabam, estamos invariavelmente na menopausa.

Não temos, até o momento, nada que faça nossos ovários funcionarem por mais tempo. Então, o grande segredo é ter um estilo de vida saudável durante toda a vida, para garantir uma menopausa menos sintomática. Devemos focar na prevenção e, para isso, não existe uma pílula mágica, um medicamento que vá ajudar.











