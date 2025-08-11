Geral

Saúde
Notícia

"Devemos chegar lá com autonomia, tanto física quanto mental", diz médica de Caxias de Sul sobre envelhecimento feminino

Recém-especializada em longevidade, Cristina Hahn Ritter lista passos para uma vida mais saudável no mês em que se comemora o Dia Nacional da Saúde

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS