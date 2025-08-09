Depois da neve, frio intenso deve se manter até a próxima quarta-feira na Serra

Fenômeno foi registrado por mais de uma hora a partir das 7h20 em São José dos Ausentes. Milena Velho Amaral / Divulgação

Registrada em Cambará do Sul e São José dos Ausentes na manhã deste sábado(9), a neve que caiu nos Campos de Cima da Serra poderá voltar a ocorrer caso as baixas temperaturas se mantenham e sigam acompanhadas de umidade e nebulosidade.

A previsão da Climatempo, no entanto, aponta para a diminuição da presença das nuvens durante a tarde deste sábado; o mesmo deve ocorrer no domingo (10), quando o sol pode aparecer. As temperaturas mínimas neste final de semana não devem baixar dos 4ºC na Serra.

O mesmo deve ocorrer em Gramado e Caxias do Sul, cidades que terão um domingo de Dia dos Pais com sol entre nuvens. A mínima deve ser de 6ºC.

A quinta onda de frio que atua sobre o Estado ocorre por conta da entrada de uma massa de ar polar no continente e se estende por um período de tempo maior que as anteriores. De acordo com a Climatempo, o frio intenso que começou a se acentuar nesta sexta-feira(8) deverá se manter até a próxima quarta (13).