Defensoria Pública do Estado e concessionária CSG chegam a acordo sobre pedágios free flow

Pedágio free flow em Farroupilha. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma demanda de motoristas autuados em pedágios free flow na Serra e no Vale do Caí teve como desfecho um acordo entre a Defensoria Pública do Estado (DPE) e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). Segundo a assessoria da instituição, um documento foi assinado nesta quarta-feira (6) e prevê medidas por parte da empresa e do órgão.

Conforme o documento, a concessionária se compromete a manter as medidas de informação e melhorias na sinalização que já vem adotando. Enquanto isso, a Defensoria promete atuar de forma conjunta nos esclarecimentos à população.

O acordo foi costurado a partir de um Procedimento para Apuração de Dano Coletivo (Padac), aberto em outubro do ano passado. Na ocasião, a instituição anunciou que apuraria cerca de 254 mil multas relacionadas a infração de evasão de pedágio — ou seja, o não pagamento da tarifa.

Os pórticos do sistema free flow, que não possuem cancelas, estão na RS-240, RS-122 e RS-446. Eles possuem equipamentos e sensores que registram a data, a hora e as características do veículo para a cobrança.

Documento prevê medidas

O termo foi assinado pelo defensor público geral Nilton Arnecke Maria, pelo defensor público dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas, Felipe Kirchner, e pelo diretor-presidente da Caminhos da Serra Gaúcha, Ricardo José Peres. Conforme o documento, a empresa deve buscar divulgar, de forma contínua, suas formas de cobrança e pagamento e as penalidades aplicáveis, por meio de diversos meios de comunicação, com o objetivo de aprimorar a transparência do serviço.

Conforme a assessoria, a companhia também se compromete em manter e ampliar as melhorias na sinalização dos pórticos de pedágio eletrônico free flow, inclusive com informações nos painéis de mensagem sobre multas e seus valores.

— Essa é uma inovação que está acontecendo no país. Percebemos que isso é uma tendência que vai se espalhar por todos os Estados, por todas as concessões rodoviárias, e estamos sendo o piloto dessa nova tecnologia. Nesse período em que estamos aprendendo como é que funciona tanto o sistema, como o próprio comportamento das pessoas, que são os usuários das rodovias, esse trabalho da Defensoria foi importante porque trouxe até nós uma visão diferente daquela que muitas vezes temos, pensando naquele usuário que tem um pouco mais de necessidade. E, pelo lado da CSG, foi muito bom ouvir e estamos adaptando da melhor forma possível o nosso sistema para que possamos atender a universalidade das pessoas que passam por lá — afirmou Peres.

Enquanto isso, segundo a comunicação, a Defensoria Pública deve trabalhar de forma conjunta na divulgação das informações, até mesmo com canal direto com a concessionária. O documento prevê também atenção aos usuários considerados hiper vulneráveis, como idosos e aqueles com dificuldade no uso de novas tecnologias. A CSG conta com atendimento telefônico e presencial para pessoas que não consegue utilizar o aplicativo disponibilizado para o pagamento.

— O acordo que é firmado hoje pela Defensoria com a CSG é um importante marco que terá várias repercussões. Dentre elas, que foi uma questão que nos preocupamos desde o início da implantação do free flow, é a melhora no sistema de informação, para que o consumidor possa ser devidamente informado o que ele tem que pagar, como ele tem que pagar e quais são as repercussões legais caso não pague, que são a multa e os pontos na carteira. Depois avança no sentido da proteção de pessoas hiper vulneráveis, a abertura de um canal de informação permanente com a Defensoria Pública e com o sistema de proteção do consumidor, dentre outras medidas — disse Kirchner.

Como funciona o free flow

O pagamento do pedágio eletrônico pode ser feito com dinheiro, Pix, cartões de crédito ou débito e também por meio de tag. Para que a tarifa seja paga, é necessário baixar o aplicativo CSG FreeFlow, ou acessar o site da CSG, ou ainda ir presencialmente em uma das nove bases de atendimento ao cliente da concessionária (RS-122, RS-453 e RS-240).

Ainda conforme nota da CSG, veículos licenciados no Exterior que tenham tarifa de pedágio eletrônico free flow em aberto não poderão deixar o Brasil sem fazer o pagamento. Caso a medida seja descumprida, as autoridades podem reter o veículo até a regularização dos débitos.

Os pedágios free flow no Rio Grande do Sul estão localizados em seis pontos de três rodovias, que são:

RS-122 : km 4,6 (São Sebastião do Caí), km 45,5 (Farroupilha), km 108,2 (Antônio Prado) e km 151,9 (Ipê)

: km 4,6 (São Sebastião do Caí), km 45,5 (Farroupilha), km 108,2 (Antônio Prado) e km 151,9 (Ipê) RS-240 : km 30,1 (Capela de Santana)

: km 30,1 (Capela de Santana) RS-446: km 6,5 (Carlos Barbosa)