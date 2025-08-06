Geral

Colaboração
Notícia

Defensoria Pública do Estado e concessionária CSG chegam a acordo sobre pedágios free flow

Conforme documento, empresa deve seguir atuando em medidas de informação e melhorias de sinalização, enquanto instituição promete atuar de forma conjunta nos esclarecimentos à população

Pioneiro

