De BMW a Fiat: 83 veículos vão estar em leilão do Detran nesta quarta-feira

Também serão ofertados 62 lotes de sucatas. Félix Zucco / Agencia RBS

Nesta quarta-feira (20), 83 veículos poderão ser adquiridos em um leilão virtual, realizado pelo Detran-RS. Com opções desde uma BMW 320I 2006, de lance mínimo em R$ 5 mil, até uma Fiat Strada 2012, a partir de R$ 2 mil, o evento ocorre às 10h, por meio deste site.

Além dos veículos, serão ofertados 62 lotes de sucatas exclusivamente aos centros de desmanches de veículos (CDVs) credenciados no DetranRS.

Todo esse acervo, que totaliza 417 itens, está distribuído entre centros de remoção e depósito (CRDs) de Caxias do Sul, Vacaria, Flores da Cunha, Antônio Prado e São Marcos — veja os endereços e o edital.

De acordo com a autarquia, para enviar lances é preciso realizar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do evento. O prazo para visita aos depósitos onde estão os itens que serão leiloados inclui os quatro dias úteis que antecedem o evento, das 9h às 17h.

Como funciona

O leiloeiro, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote. Também há a opção de envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual.

Dicas para evitar golpes

Conferir no site oficial do DetranRS os próximos eventos > Site do DetranRS > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões;

os próximos eventos > Site do DetranRS > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões; Verificar nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;

Participar do leilão na data e horário agendados pelo DetranRS e divulgados no site oficial (detran.rs.gov.br);

Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);

Pesquisar a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;

Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

Não fazer transferências bancárias. Nos leilões do DetranRS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do mesmo (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).