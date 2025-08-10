Cuidar dos filhos até que passem a zelar pelos pais: conheça histórias de famílias de Flores da Cunha que se unem no cuidado dos patriarcas

Pedro Simioni, 61, e o pai João, 93: cuidado diário para manter o bem estar do patriarca. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os filhos de Geraldo Rigo, 83 anos, precisaram de três décadas para somarem juntos o número de crianças que o pai gerou entre 1963 e 1973. Foram sete, todos homens, hoje também pais e que deram ao todo 10 netos e quatro bisnetos ao patriarca da família de São Gotardo, localidade de Flores da Cunha. Neste domingo (10), quando que é comemorado o Dia dos Pais, conheça histórias de filhos que hoje se tornaram "pais" dos pais e que atualmente zelam pelos progenitores.

Uma das formas de os filhos ajudarem na qualidade de vida dos ancestrais é manter uma boa e participativa convivência, como o próprio Geraldo Rigo atesta que sempre ocorre nos dias de folga.

— Nos domingos falta cadeira para todo mundo, dá 30 pessoas com as noras — conta um realizado Geraldo, que, segundo um dos filhos, só fica doente durante a semana.

É que no sábado e domingo é dia de quatrilho no salão da Igreja, o tradicional jogo de cartas com baralho espanhol e trazido ao Brasil pelos imigrantes italianos. Fã do carteado semanal, o aposentado tem ao longo dos anos, e ao lado da esposa, Italina Parizoto Rigo, 81, demandado cada vez mais atenção daqueles que criou.

As visitas são diárias e o monitoramento também. Acontecem para ver se a saúde segue em dia ou se é preciso providenciar algo para a casa onde agora moram apenas dois quando no passado eram nove.

Os sete filhos de Geraldo Rigo: revezamento no cuidado com o pai. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cuidar na velhice de quem nos educou está cada vez mais comum no país também por conta do aumento da população idosa. Em 2022, segundo o último Censo do IBGE, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 10,9% da população. A alta foi de 57,4% em comparação com 2010.

Ainda de acordo com o IBGE, mas em um estudo mais antigo e que não foi continuado, o número de familiares que se dedicavam aos cuidados de indivíduos de 60 anos ou mais saltou de 3,7 milhões, no ano de 2016, para 5,1 milhões em 2019.

Na casa da família, Rigo a tarefa de cuidar é também uma forma de retribuir. E graças à quantidade de irmãos, a tarefa pode facilmente ser dividida. Também por conta da particularidade de serem todos homens, a família escapa da tendência de deixar a responsabilidade para as mulheres.

A mesma pesquisa que mostrou o salto no número de familiares que cuidavam dos pais evidenciou que o trabalho recai sobre elas. Sendo 21,3 horas semanais para as mulheres e 11,7 horas para os homens.

O pai João Máximo Simioni (C), 93 anos, com os filhos Valmor, 60, e Pedro, 61, Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cuidados 24 horas

Em outro ponto de Flores da Cunha, no bairro Nossa Senhora Aparecida, Pedro Simioni, 61, deixou há um ano o emprego para se dedicar exclusivamente ao cuidado do pai, João Máximo Simioni, 93.

— Comecei a perceber que não dava mais para deixar ele sozinho. Ele precisa de um motorista, de um enfermeiro que controle os remédios e de companhia — conta.

E mais do que isso, o pai precisa que o filho faça como ele mesmo fez no passado e repita frases que as crianças estão cansadas de ouvir:

— Eu quero sair e não me deixam porque é frio. Me criei trabalhando na colônia e agora fico doente porque não dá para trabalhar — diz o patriarca.

Simioni é ativo. Em caso de permissão dos filhos, corta a grama, capina o quintal, planta e colhe, mas demanda cuidados que são revezados entre Pedro e o irmão mais novo, Valmor, 60. Ambos não tiveram filhos, moram com os pais e aprenderam com eles o equivalente a como é cuidar de um: