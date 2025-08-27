Geral

Cura Talks 2025
Notícia

Cuidado multidisciplinar no câncer de mama é tema de evento gratuito em Gramado

Promovido pelo Instituto Projeto Cura, os debates ocorrem no dia 29 de agosto, das 8h30min às 18h, no Hotel Wish Serrano

Gabriela Alves

