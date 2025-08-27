Cuidado multidisciplinar no câncer de mama é tema de evento gratuito em Gramado

Cura Talks Gramado será realizado nesta sexta (29). Instituto Cura / Divulgação

O aumento significativo de diagnósticos de câncer de mama em mulheres jovens no Brasil é o mote do Cura Talks Gramado 2025, promovido pelo Instituto Projeto Cura, no dia 29 de agosto, das 8h30min às 18h, no Teatro Lupicínio Rodrigues, no Hotel Wish Serrano.

Os últimos dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) em 2022 mostram que a incidência da doença em mulheres com menos de 35 anos representa 5% do total de casos. Entre os anos de 2009 e 2020, casos em mulheres com menos de 40 anos passaram de 7,9% para 21,8%.

Em um ciclo de palestras, o evento abordará os impactos do aumento nos números e como hábitos de vida e fatores de risco podem estar associados a esse crescimento. Além disso, o tratamento multidisciplinar também será o foco das conversas. O público-alvo são pacientes, nutricionistas, educadores físicos e psicólogos, por exemplo.

O câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados 73 mil novos casos anuais no país entre 2023 e 2025, correspondendo a quase 30% de todos os tumores femininos.

Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento, especialistas ressaltam que o maior desafio atual é garantir um cuidado integral, que considere não apenas a doença, mas a paciente em toda sua complexidade física, emocional e social.

— A equipe multidisciplinar no tratamento é muito importante. Cada vez mais se tem a noção que o médico é uma parte de uma equipe que vai estar ajudando o paciente, na qual cada profissional tem um papel muito importante, não só no sentido de trazer uma humanização para o atendimento do paciente — observa o médico oncologista e painelista do evento Tomás Reinert.

Além dele, também participam a nutricionista Fernanda Bortolon, que falará sobre a importância da alimentação saudável no processo de cura das pacientes.

— Além do médico, ter uma psicóloga é superimportante para todas as demandas emocionais que a paciente tem, ter uma assistente social, às vezes, é muito importante para ajudar as pacientes nas questões familiares, de mercado de trabalho, e outras profissionais que são muito importantes para dar o máximo de qualidade de vida para a mulher que está enfrentando o câncer de mama. Hoje em dia, a gente estimula muito que durante o tratamento a paciente tenha uma dieta saudável e faça atividades físicas — revela o médico.

O evento ainda contará com debates sobre:

Conhecendo o câncer de mama

Importância da abordagem multidisciplinar na jornada da paciente

Câncer em diferentes fases da vida: o que muda no cuidado?

O PCDT de mama e sua integração com a equipe multiprofissional

A vida após o tratamento

O Cura Talks busca promover escuta ativa, troca de experiências e atualização científica de forma acolhedora e acessível, conforme explica a Fundadora e Presidente do Instituto Projeto Cura, Fernanda Schwyter:

— O cuidado integral no tratamento do câncer é fundamental, porque quem adoece é um ser humano. O impacto do diagnóstico e do tratamento vai muito além de um tumor. Afeta o ser, o sujeito, que além de um corpo, tem emoções, crenças, hábitos, cultura, entre outros aspectos. Afeta também a família, os amigos e, eu diria, a sociedade. Quando o tratamento considera todas essas dimensões, os resultados tendem a ser melhores, tanto em termos de saúde física quanto de qualidade de vida.

O Instituto Projeto Cura, sem fins lucrativos, atua mobilizando recursos para pesquisa oncológica no Brasil e conectando ciência, sociedade e cuidado humano. O evento ocorre em paralelo ao Congresso Câncer de Mama Gramado, voltado para médicos.

