Corte da 34ª Festa da Uva destaca legado de aproximação com a comunidade caxiense

Aproximação com a comunidade, amadurecimento pessoal, valorização das origens, da cultura e dos agricultores caxienses. Estas são algumas das palavras-chaves que permeiam os discursos da rainha Lizandra Mello Chinali, 26 anos, e das princesas Eduarda Ruzzarin Menezes, 28, e Letícia de Carvalho, 29, ao olhar para trás e fazer um balanço dos dois últimos anos, quando estiveram à frente da 34ª Festa da Uva. Neste sábado (23), elas se despedem do reinado, passando o compromisso a um novo trio.

— Acredito que a aproximação com a comunidade foi muito importante, nosso principal legado. Tivemos o cuidado de levar a festa para todas as pessoas. Escutamos, nesta reta final, que vão sentir falta do nosso carinho. Ouvimos muito que fomos um trio acessível e simpático. Talvez tenha relação com festa anterior ter acontecido em meio à pandemia. Nós três pudemos dar o abraço que as meninas de 2022 tiveram que dar apenas com o olhar — avalia a rainha Lizandra.

Outro ponto comum na avaliação das três é a entrega completa ao compromisso firmado na noite de 26 de agosto de 2023, quando foram eleitas. Abdicar do tempo livre, de momentos em família e ser mais flexível com a vida profissional não foi uma tarefa fácil, porém é entendida como necessária, diante da responsabilidade de ocupar um lugar na corte do maior evento comunitário da Serra.

— É longe de ser somente uma coroa. É uma grande responsabilidade de representar uma comunidade. Foram dois anos intensos, com muita doação, mas muito bem vividos. Encerro esse ciclo com muita felicidade. Eu dei o meu melhor, fui muito autêntica, cresci muito ao longo desses dois anos. Aprendi lições que eu vou levar pra sempre. Não tem como não se emocionar — confidencia a princesa Eduarda.

— A minha ideia inicial era a de poder retribuir um pouquinho do que Caxias representa para a minha família. Uma cidade tão pujante, tão plural. Acredito que conseguimos. Além disso, a Letícia de hoje é uma mulher muito mais madura, com um olhar muito mais voltado para a comunidade do que já era antes. Estar em evidência me trouxe verdadeiros ensinamentos que eu pretendo seguir para o resto da minha vida, como sempre ter um olhar mais atento e carinhoso para o próximo — destaca Letícia.

Momentos marcantes do reinado

LIZANDRA MELLO CHINALI Rainha da 34ª Festa da Uva O primeiro desfile foi, de fato, viver o meu sonho e vê-lo se concretizando".

— Um dos momentos mais emocionantes foi durante o primeiro desfile. Porque a minha história com a Festa da Uva começou quando eu tinha 12 anos, num desfile cênico, quando tive a oportunidade de desfilar na frente do carro da rainha daquele ano, que era a Roberta Veber Toscan. E eu olhava para cima e pensava "um dia eu gostaria de estar em cima desse carro, com a rainha". Foi um momento emocionante para mim, que eu vou guardar pra sempre. Foi, de fato, viver o meu sonho e vê-lo se concretizando.

EDUARDA RUZZARIN MENEZES Princesa da 34ª Festa da Uva Sempre gostei muito de me comunicar, de tocar, de viver

— Eu sempre tive muito essa coisa da conexão com a comunidade. Sempre gostei muito de me comunicar, de tocar, de viver. E me marcou muito um dia que eu estava visitando uma escola e tinha um menino com um cadarço desamarrado. E eu de prontidão, com vestido, com coroa, me abaixei e amarrei o cadarço dele. Depois, os pais falaram "você tem noção que uma princesa da Festa da Uva amarrou o teu cadarço?". Isso me marcou porque, para mim, sempre foi muito normal ter essa humildade, essa proximidade com a comunidade.

LETÍCIA DE CARVALHO Princesa da 34ª Festa da Uva O primeiro desfile foi tão mágico! Lembro de subir no carro e no mesmo instante começar a chorar.

— Com certeza o momento da escolha, ouvir os nossos nomes sendo anunciados como representantes da Festa da Uva vai ficar eternamente marcado no meu coração. Mas também poder viver o desfile. Eu me recordo que, quando era mais jovem, assistia aos desfiles, sonhando em um dia poder estar ali. O primeiro foi tão mágico! Lembro de subir no carro e no mesmo instante começar a chorar. Estar lá e olhar para a arquibancada e poder enxergar meu pai, minha mãe, meu namorado lá foi muito, muito, muito especial"

