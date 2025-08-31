Corpo de Bombeiros resgata cão preso em desnível de terreno, em Bento Gonçalves 

Cão foi localizado em um terreno desnivelado. ComSocial - 3ªCiaBM / Divulgação

Os Bombeiros Militares de Bento Gonçalves foram acionados na manhã deste domingo (31) para resgatar um cão, que ficou preso no desnível de um terreno entre um pavilhão e um prédio residencial.

O caso aconteceu por volta das 10h40min, na Rua Amabile Campagnolo Sonza, no bairro Universitário, em Bento Gonçalves. Quem acionou o resgate foi uma moradora do prédio, ao lado de onde o cão estava.

Para realizar o salvamento, os bombeiros acionaram o proprietário do pavilhão, que autorizou a entrada no espaço. O cão foi retirado do local com ajuda de uma escada, corda, triangulo de evacuação e mosquetões, equipamentos utilizados em operações de resgate.