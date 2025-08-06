Contrato com empresa responsável pela construção de residências no Campos da Serra, em Caxias, é rescindido

Empresa tinha iniciado a construção de cerca de 75 unidades no loteamento caxiense. Ícaro de Campos / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul rescindiu o contrato com a empresa responsável pela construção de 227 residências no Loteamento Campos da Serra. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (6). A obra faz parte do programa estadual A Casa é Sua - Fase II, com investimento de cerca de R$ 30 milhões.

Das 227 moradias previstas, a empresa gaúcha Binotto Construções Ltda tinha iniciado a construção de cerca de 75 unidades habitacionais. O secretário de Habitação, José de Abreu, afirma que o cronograma de execução e nem os detalhes construtivos da obra estavam sendo cumpridos.

A ordem de início foi assinada no fim de junho de 2024 e o prazo de entrega era estimado em 540 dias.

— Fizemos várias reuniões com a empresa responsável e emitimos várias notificações devido o atraso nas obras. Já estamos acionando o seguro e penalizando a empresa conforme manda o contrato. A nossa maior preocupação é com as famílias que serão contempladas. Então, já estamos preparando uma nova licitação para contratar uma nova empresa e finalizar as obras — declarou o secretário.

De acordo com nota do município, as famílias selecionadas pelo programa foram informadas em junho sobre as dificuldades nas obras.

Do investimento previsto para as obras, R$ 18,16 milhões são subsidiados pelo Estado e R$ 10,74 milhões são de contrapartida do Município. A obra prevê moradias de dois e três dormitórios, além de algumas adaptadas para pessoas com deficiência (PcD).