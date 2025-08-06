Geral

Obras paradas
Notícia

Contrato com empresa responsável pela construção de residências no Campos da Serra, em Caxias, é rescindido

Obras fazem parte do programa estadual A Casa é Sua - Fase II, com investimento de cerca de R$ 30 milhões. São previstas 227 unidades habitacionais no loteamento para famílias que já estão selecionadas

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS