Conheça Rex, o cão adotado por trabalhadores da obra da escola Cristóvão de Mendoza, em Caxias

Rex chama a atenção pela tranquilidade e pelo carinho com os funcionários. Porthus Junior / Agencia RBS

Quem passa pelo Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, e confere as obras no prédio também não deixa de notar o Rex, um filhote de pitbull que foi adotado pela equipe de trabalhadores e que circula diariamente entre os sacos de cimento.

Segundo Ivanir Dapper, mestre de obras da empresa Cidade Projetos e Construções Ltda, responsável pela reforma dos blocos A, B e C da escola, o cachorro foi levado ao local, ainda filhote, por um dos funcionários. Desde então, nunca mais saiu:

— Ele apareceu aqui há uns três meses. Era só um filhotão. Nós cuidamos dele. Ele só fica com a gente. É bem domesticado e se dá bem com todo mundo.

Apesar de estar sempre presente no ambiente da construção, Rex não tem acesso à área dos alunos.

— Ele escuta e sabe onde pode ir. Fica só com o pessoal da obra — explica Dapper.

A alimentação de Rex é feita de forma comunitária.

— Geralmente eu compro a ração, mas todos nós revezamos — diz o mestre de obras.

Cãozinho virou o mascote da construção. Porthus Junior / Agencia RBS

Com cerca de 30 funcionários no local, todos se afeiçoaram ao cãozinho, que virou uma espécie de mascote da construção. O pitbull fica numa área coberta junto ao alojamento dos funcionários e, durante o dia, passeia pela obra.

E quando o trabalho no Cristóvão acabar? Dapper, que é de Salvador do Sul e trabalha há 12 anos na empresa, já tem planos: