Geral

Mascote
Notícia

Conheça Rex, o cão adotado por trabalhadores da obra da escola Cristóvão de Mendoza, em Caxias

Filhote foi levado por um dos funcionários para o canteiro e, desde então, nunca mais saiu do local

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS