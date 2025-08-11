Geral

Tendência 
Notícia

Conheça o doce sensação que já vendeu 8 mil unidades em um mês na loja de Gramado 

Em formato de bichinhos ou frutas, os entremets são feitos à base de mousse e têm várias camadas de sabores diferentes

Gabriel Costa

RBSTV

