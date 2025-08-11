Conheça o doce sensação que já vendeu 8 mil unidades em um mês na loja de Gramado 

Guloseimas chamam a atenção na vitrine. Gabriel Costa / Agência RBS

Doces que parecem bichinhos de pelúcia: essa é a nova sensação em Gramado, depois que as guloseimas passaram a fazer sucesso nas redes sociais. Há cerca de um mês, a vitrine da Prawer passou a atrair mais visitantes, interessados pela novidade.

— Minha neta viu nas redes sociais e me intimou a provar, já que estávamos com viagem marcada para Gramado. Eu me surpreendi porque achei que seria um doce mais firme, mas é bem macio e fofinho, bem saboroso” — comenta a vendedora paulista Elaine Gonçalves, que está visitando Gramado junto ao marido, Luciano Gomes, pela 15ª vez. — A gente volta porque sempre tem novidade, dessa vez foi a sobremesa (risos) — afirma.

E as sobremesas não são só bonitas, são também comestíveis. Trata-se do entremet, sobremesa à base de mousse, coberta e finalizada com camadas de diferentes sabores e texturas. O nome francês remete às pequenas iguarias servidas entre pratos para preparar o paladar. Hoje, representa a arte gastronômica de equilibrar sabores entre camadas.

— Nós começamos a vendê-las no dia 4 de julho e já vendemos mais de 8 mil unidades. As crianças gostam muito, chama a atenção, mas os adultos também gostam de experimentar e sentir as diferentes camadas e sabores — afirma a gerente geral das lojas da Prawer, Graciela Gabriel.

A produção é feita por uma empresa em Itajaí (SC), incorporada ao grupo há dois anos. Depois de pronto, o doce é enviado para o Rio Grande do Sul. O desafio, segundo ela, é manter as camadas firmes, a finalização artística e minimalista intactas, já que os doces precisam ficar armazenados a 5°C e devem ser consumidos em até uma semana.

O carro-chefe das vendas é o doce em formato de urso. Feito com a mistura de avelã e chocolate meio amargo, representa 30% dos entremets vendidos. Outros sabores (e formatos) são o ratinho (cumaru com doce de leite), o porquinho (mousse de chocolate com recheio de framboesa), o dino (mousse e recheio de bala de gelatina) e as frutas com sabores tropicais e exóticos (mirtilo, pistache, côco, pêssego, maracujá, cupuaçu, entre outros). O preço de cada unidade varia entre R$ 39,90 e R$ 49,90.