Conheça Letícia Comin da Silva e os objetos que ilustram sua personalidade

Falar sobre o trabalho de Letícia Comin da Silva, 27 anos, é importante para ajudar a definir quem ela é. Isso porque a candidata à corte da Festa da Uva percebe a psicologia, profissão que escolheu ainda no Ensino Médio, como um propósito de vida.
Conectada com as pessoas e as necessidades do outro, Letícia tem na escuta atenta e no acolhimento suas principais características.
Psicóloga clínica e hospitalar, referência no setor materno-infantil do hospital onde trabalha, não dispensa os almoços na casa da nona aos sábados, mas também gosta de ir à cozinha para preparar um bom risoto, sua receita predileta.
A avó materna, Lourdes Roman Comin, 85, é sua referência de fé e trabalho. Foi na casa dela, no bairro Bela Vista que a embaixatriz recebeu o Pioneiro e apresentou os três objetos que a definem.
Livro
“Esse livro é da abordagem cognitivo comportamental, na qual eu me especializei e simboliza minha profissão. Ela é muito importante para mim, faz parte de quem eu sou, meus valores e meus princípios de pessoa física estão muito relacionados com meus valores enquanto psicóloga, acredito muito no poder da palavra e na escuta qualificada, da gente poder entender qual a necessidade do outro. Me identifico muito com a minha profissão”.
Manta de tricô
“Essa manta simboliza valores, princípio e família. Quem me ensinou a fazer tricô foi minha nona e ainda tricotamos juntas. A minha família é minha base, estão comigo a todo o momento, são meus maiores incentivadores, então a manta simboliza a minha conexão com eles e o que é passado de geração para geração. Essa é a minha preferida, adoro a cor dela e esse tipo de ponto”.
Terço
“Simboliza a fé e a espiritualidade que me sustentam. Me ajuda em todos os momentos é para quem eu peço e agradeço, é um valor importante para minha família, somos católicos, acreditamos e sentimos a presença de Deus a todo momento. A fé é responsável por quem eu sou”.
Saiba mais:
- Nome: Letícia Comin da Silva
- Idade: 27
- Profissão: Psicóloga
- Entidade: CDL, Sindigêneros e Sindilojas
- Nome dos pais: Vilmar Ferreira da Silva e Eli Terezinha Comin
- Lugar em Caxias: Casa da vó no bairro Bela Vista
- Música: The Nights – Avicii