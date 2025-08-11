Conheça Letícia Comin da Silva e os objetos que ilustram sua personalidade

Letícia Comin da Silva tem 27 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

Falar sobre o trabalho de Letícia Comin da Silva, 27 anos, é importante para ajudar a definir quem ela é. Isso porque a candidata à corte da Festa da Uva percebe a psicologia, profissão que escolheu ainda no Ensino Médio, como um propósito de vida.

Conectada com as pessoas e as necessidades do outro, Letícia tem na escuta atenta e no acolhimento suas principais características.

Psicóloga clínica e hospitalar, referência no setor materno-infantil do hospital onde trabalha, não dispensa os almoços na casa da nona aos sábados, mas também gosta de ir à cozinha para preparar um bom risoto, sua receita predileta.

A avó materna, Lourdes Roman Comin, 85, é sua referência de fé e trabalho. Foi na casa dela, no bairro Bela Vista que a embaixatriz recebeu o Pioneiro e apresentou os três objetos que a definem.

Livro

Livro representa sua profissão. Porthus Junior / Agencia RBS

“Esse livro é da abordagem cognitivo comportamental, na qual eu me especializei e simboliza minha profissão. Ela é muito importante para mim, faz parte de quem eu sou, meus valores e meus princípios de pessoa física estão muito relacionados com meus valores enquanto psicóloga, acredito muito no poder da palavra e na escuta qualificada, da gente poder entender qual a necessidade do outro. Me identifico muito com a minha profissão”.

Manta de tricô

Manta representa valores herdados da família. Porthus Junior / Agencia RBS

“Essa manta simboliza valores, princípio e família. Quem me ensinou a fazer tricô foi minha nona e ainda tricotamos juntas. A minha família é minha base, estão comigo a todo o momento, são meus maiores incentivadores, então a manta simboliza a minha conexão com eles e o que é passado de geração para geração. Essa é a minha preferida, adoro a cor dela e esse tipo de ponto”.

Terço

Fé está presente na vida da embaixatriz. Porthus Junior / Agencia RBS

“Simboliza a fé e a espiritualidade que me sustentam. Me ajuda em todos os momentos é para quem eu peço e agradeço, é um valor importante para minha família, somos católicos, acreditamos e sentimos a presença de Deus a todo momento. A fé é responsável por quem eu sou”.

