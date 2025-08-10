Conheça a coroa que será usada pela rainha da Festa da Uva 2026

Princesas Eduarda (à esquerda), Letícia (à direita) e Rainha Lizandra (centro) apresentam a coroa do novo trio de soberanas da Festa da Uva. Ulisses Castro / Agencia RBS

Faltam 14 dias para a noite que vai revelar o novo trio de soberanas da Festa Nacional da Uva de 2026. A coroa que vai acompanhar o reinado foi apresentada à comunidade e às 12 embaixatrizes em evento na noite deste sábado (9), na Villa dei Troni, em Caxias do Sul.

As coroas foram idealizadas pelo designer de moda caxiense Carlos Bacchi. Ao som do coro .Tom, regido pela maestrina Rosemere Venturin, que entoou canções como Mérica Mérica, três ex-soberanas da Festa foram as responsáveis por carregar os itens cobiçado pelas embaixatrizes até o palco, onde o atual trio aguardava.

Lisana Bertussi, princesa da edição de 1969, Maria Signori Neselo, princesa de 1972, e Deliz de Zorzi, rainha de 1989, entregaram as joias para a atual rainha Lizandra Mello Chinali e as princesas Eduarda Menezes e Letícia de Carvalho.

Lisana Bertussi, princesa da edição de 1969, Maria Signori Neselo, princesa de 1972, e Deliz de Zorzi, rainha de 1989, com as novas coroas. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Estou muito feliz com o convite de fazer e pensar as três coroas. E muito honrado, porque, para mim, a história e a cultura são elementos fundamentais do futuro e do desenvolvimento — afirmou o designer de moda Carlos Bacchi.

Como é característico das criações de Bacchi, as novas coroas apresentam uma proposta elegante, simples e minimalista. Conforme o próprio designer, a inspiração veio a partir da reflexão sobre a relação com o ambiente e o consumo.

— Vocês vão notar a limpeza. A mistura de produtos, peças e elementos diferentes é uma coisa que não existe dessa vez. Eu me preocupei bastante com o consumo. Isso também é um convite, acho que a gente pode olhar para a coroa pensando em como a gente age e como isso acaba se desdobrando na vida dos nossos vizinhos — provocou.

Feitas de metal e banhadas a ouro, a inspiração também remete à história empreendedora de Caxias do Sul. As coroas têm contornos diferentes e dobras que formam a linha do horizonte em Caxias.

Nova coroa foi idealizada pelo designer de moda Carlos Bacchi. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Elas representam a nossa paisagem, a nossa geografia e também a forma como nós cultivamos as videiras e os parreirais. Eu acho importante que essas três joias representem o futuro não pela estética. A beleza é um item importante, é transformadora, mas não é ela quem monta a nossa história. A gente precisa de uma força muito grande do novo trio, preocupado com a história, a verdade e preocupado em distribuir e compartilhar a cultura que a gente tem aqui — destacou.

A confecção das peças é da Indústria Metalúrgica Rubizza.

O presidente da Festa Nacional da Uva 2026, Fernando Bertotto, agradeceu o empenho do atual trio de soberanas durante os dois anos de reinado.

— Tomara que a gente encontre três meninas brilhantes como essas três (atual trio). Elas foram fenomenais, sentiram, viveram o que é uma Festa da Uva. Elas realmente vestiram a camiseta da Festa. E agora, daqui a 14 dias, teremos mais duas princesas e uma rainha que tenho certeza que farão um belo trabalho na Festa de 2026 — antecipa Bertotto.

Próximo trio será conhecido no dia 23

Faixas das novas soberanas, que serão conhecidas no dia 23 de agosto. Ulisses Castro / Agencia RBS

O concurso de escolha do novo trio está marcado para o dia 23 de agosto, no Ginásio do Sesi. Os ingressos para a arquibancada estão à venda a partir de R$ 30 (mais taxas), no site Minha Entrada. Doze embaixatrizes desfilarão em busca do título principal.

A 35ª edição da Festa Nacional da Uva será realizada entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março de 2026, em Caxias do Sul.