Confira a letra da música tema da Festa da Uva 2026

Intitulada "Nosso legado", a canção foi inspirada no poema "Fruto de um sonho imigrante", de Mario Michelon.

A letra da música tema da Festa Nacional da Uva 2026 foi divulgada neste sábado (23). Intitulada Nosso legado, a canção foi inspirada no poema Fruto de um sonho imigrante, de Mario Michelon, escrito a partir da argumentação do tema da Festa de 2026.

A letra foi composta por Alexandre Fritzen da Rocha e Bruno da Silva Borges, com letra assinada em parceria com Michelon. A interpretação reúne os solistas Tatiéli Bueno, Maicon Cassânego, Fábio Soares e Jamille dos Santos, acompanhados pelo acordeonista Rafael De Boni.

A canção será lançada durante o evento de escolha da rainha e princesas da Festa da Uva 2026, que será realizado neste sábado

Confira a letra da música tema:

Nosso legado

Fica no alto da serra

Cenário alegre em Caxias do Sul

Cacho de uva começa a brotar

A vida abriga

O sonho a renascer

Na festa da uva o amor florescer

Refrão:

Festa da uva

Fruto de um sonho Vem encontrar

Festa da uva Nosso legado Vem celebrar

Recitado:

Se vem de perto ou distante

Sonha sempre confiante

Busca a pluralidade

Junto da diversidade

A uva doce que nos une

Vem do velho viajante

Acolhe o novo habitante

Na cidade que reúne

O passado e o presente

De um sonho imigrante

Sopro leve no semblante

Esperança que se sente

Tradição, dignidade

Com o fruto do trabalho

Pinga em gotas de orvalho

O amor nessa cidade

Refrão: