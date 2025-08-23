Confira a letra da música tema da Festa da Uva 2026

A letra da música tema da Festa Nacional da Uva 2026 foi divulgada neste sábado (23). Intitulada Nosso legado, a canção foi inspirada no poema Fruto de um sonho imigrante, de Mario Michelon, escrito a partir da argumentação do tema da Festa de 2026.
A letra foi composta por Alexandre Fritzen da Rocha e Bruno da Silva Borges, com letra assinada em parceria com Michelon. A interpretação reúne os solistas Tatiéli Bueno, Maicon Cassânego, Fábio Soares e Jamille dos Santos, acompanhados pelo acordeonista Rafael De Boni.
A canção será lançada durante o evento de escolha da rainha e princesas da Festa da Uva 2026, que será realizado neste sábado
Confira a letra da música tema:
Nosso legado
Fica no alto da serra
Cenário alegre em Caxias do Sul
Cacho de uva começa a brotar
A vida abriga
O sonho a renascer
Na festa da uva o amor florescer
Refrão:
Festa da uva
Fruto de um sonho Vem encontrar
Festa da uva Nosso legado Vem celebrar
Recitado:
Se vem de perto ou distante
Sonha sempre confiante
Busca a pluralidade
Junto da diversidade
A uva doce que nos une
Vem do velho viajante
Acolhe o novo habitante
Na cidade que reúne
O passado e o presente
De um sonho imigrante
Sopro leve no semblante
Esperança que se sente
Tradição, dignidade
Com o fruto do trabalho
Pinga em gotas de orvalho
O amor nessa cidade
Refrão:
Festa da uva
Fruto de um sonho
Vem encontrar
Festa da uva
Nosso legado
Vem celebrar