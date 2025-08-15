Concurso da Codeca, de Caxias, ocorre neste domingo 

O concurso público da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) será realizado neste domingo (17), em dois turnos, a partir das 9h e das 14h30min, e em dois locais diferentes, de acordo com a vaga selecionada.

As provas serão realizadas no Colégio Estadual Imigrante, no bairro Bela Vista, e na Escola Estadual Professor Apolinário Alves dos Santos, no Sagrada Família. Todos os candidatos deverão consultar seu local de prova antecipadamente no site da Legalle Concursos. Os interessados também deverão comparecer aos locais no mínimo 30 minutos antes da hora marcada, com os seguintes itens:

Documento original de identificação com foto.

Caneta esferográfica preta (com ponta grossa e material transparente)

Comprovante de inscrição.

Depois do início das provas, os candidatos poderão sair do local somente após uma hora.

Os gabaritos preliminares serão publicados a partir das 8h da segunda-feira (18) e disponibilizados nos sites da Legalle e Codeca. Eventuais dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone/WhatsApp 0800.818.0001.

O objetivo do certame é preencher 72 vagas de forma imediata em 53 cargos e formar cadastro reserva. Ao todo, foram 2.047 inscritos.

Confira os locais de provas

Local: Colégio Estadual Imigrante (Rua Antônio Degasperi, 1.124, bairro Bela Vista)

Manhã – prova às 9h. Cargos: Almoxarife III, Analista de Comunicação, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Limpeza de Escola (22h), Auxiliar de Limpeza e Zeladoria – Terceirizado (44h), Auxiliar de Mecânico, Borracheiro, Carpinteiro, Contador, Copeiro(a), Cozinheiro(a) (12x36h), Cozinheiro(a) (30h), Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Lavador, Mecânico de Caminhões II, Médico do Trabalho, Merendeiro(a) (22h), Operador de Máquinas I, Operador de Máquinas III (44h), Pedreiro, Técnico em Agrimensura, Técnico em Eletrônica Automotiva e Técnico em Enfermagem do Trabalho

Almoxarife III, Analista de Comunicação, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Limpeza de Escola (22h), Auxiliar de Limpeza e Zeladoria – Terceirizado (44h), Auxiliar de Mecânico, Borracheiro, Carpinteiro, Contador, Copeiro(a), Cozinheiro(a) (12x36h), Cozinheiro(a) (30h), Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Lavador, Mecânico de Caminhões II, Médico do Trabalho, Merendeiro(a) (22h), Operador de Máquinas I, Operador de Máquinas III (44h), Pedreiro, Técnico em Agrimensura, Técnico em Eletrônica Automotiva e Técnico em Enfermagem do Trabalho Tarde – prova às 14h30min. Cargos: Almoxarife II, Assistente Social, Auditor Interno, Auxiliar de Limpeza de Escola (44h), Auxiliar de Limpeza e Zeladoria – Terceirizado (30h), Auxiliar de Limpeza e Zeladoria – Terceirizado (40h), Auxiliar de Mecânico II, Chapeador, Cozinheiro(a) (40h), Cozinheiro(a) (44h), Eletricista de Veículos, Engenheiro Mecânico, Lavador II, Mecânico de Máquinas Pesadas, Merendeiro(a) (44h), Nutricionista, Operador de Máquinas II, Operador de Máquinas III (36h), Operador de Usina, Psicólogo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Informática e Técnico em Segurança do Trabalho.

Local: Escola Estadual Professor Apolinário Alves dos Santos (Rua Atílio Andreza, 3.731, bairro Sagrada Família)