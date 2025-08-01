Geral

Temporariamente
Notícia

Com transferência de juiz, vara que julga assassinatos em Caxias do Sul volta a ter somente um magistrado titular 

Um substituto será designado para cumprir as sessões do 1º Juizado da 1ª Vara Criminal. O prazo para este encaminhamento não foi informado. Atualmente, 450 júris estão agendados

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS