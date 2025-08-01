Com transferência de juiz, vara que julga assassinatos em Caxias do Sul volta a ter somente um magistrado titular 

Ainda não está definido quem irá ocupar a vaga de forma fixa. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Após dois anos com dois juízes titulares, a 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul, responsável pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida, volta a ter somente um magistrado fixo temporariamente. O motivo é a remoção do juiz Mauro Peil Martins para Porto Alegre. De Pelotas, ele estava à frente do 1º Juizado desde agosto de 2023.

Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), ainda não está definido quem irá ocupar a vaga de forma fixa. Um magistrado substituto deve ser designado para cumprir as sessões do juizado especializado. O prazo para este encaminhamento não foi informado. À frente do 2º Juizado permanecerá o juíz Thiago Dias da Cunha, que está no cargo desde fevereiro de 2023.

A presença de dois juízes fixos atuando simultaneamente na 1ª Vara Criminal há quase 24 meses marcou um ineditismo e celeridade no trabalho da repartição caxiense, a qual ficou cinco anos sem um magistrado titular, o que resultou no acúmulo de processos aguardando por julgamento.