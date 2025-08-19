Geral

INSS aposta em nomeações e serviços digitais para reduzir tempo de espera por perícias na Serra

Vacaria e Farroupilha receberão novos médicos a partir de setempo. As duas cidades da Serra contam com apenas um médico para atender moradores. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o tempo de espera para uma consulta em Vacaria é de 69 dias, em média. Já em Farroupilha, são cerca de 54 dias. 

