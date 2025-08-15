Com pouca procura, feira de hortigranjeiros na Zona Norte de Caxias será encerrada

Devido à baixa procura de público, o Ponto de Safra da Zona Norte, no Vila Ipê, em Caxias do Sul, terá sua última edição no dia 29. Ele ocorre às sextas-feiras e é uma modalidade de feira na qual os hortigranjeiros são vendidos em porções pré-definidas e a um preço fixo.
Atualmente, cada sacola é vendida a R$ 3. No Vila Ipê, a ação foi implantada em fevereiro de 2023.
Agende-se
Todas as sextas-feiras:
- Rua Treze de Maio - entre a Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos, das 6h às 16h.
- Moreira César - entre as ruas Os 18 do Forte e Sinimbu, das 6h às 17h.
- Praça Dante Alighieri - das 6h às 17h.