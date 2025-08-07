Com mais de 500 registros de violência contra a mulher no primeiro semestre, Caxias abre programação do Agosto Lilás

Um dos destaques da programação é o acendimento de luzes na cor lilás no Monumento Jesus Terceiro Milênio. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A programação oficial do Agosto Lilás em Caxias do Sul terá início nesta sexta-feira (8). A campanha, estabelecida por lei, é voltada à conscientização pelo fim da violência contra a mulher e promove palestras, distribuição de material informativo em locais públicos e debates (veja o cronograma completo abaixo).

Um dos destaques é o acendimento de luzes na cor lilás no Monumento Jesus Terceiro Milênio, que está marcado para a próxima terça-feira (12), às 18h. A agenda contará com visita guiada gratuita ao Memorial Atelier Zambelli, anexo ao ponto turístico.

Na quarta (13), às 10h30min, será inaugurado um Banco Vermelho no Centro Administrativo. A ideia, também prevista em legislação, propõe que a estrutura, instalada em um ambiente público, contenha mensagens de reflexão e contatos para denúncia e suporte a vítimas.

Entre os debates, ocorre na tarde desta sexta (8), na Câmara de Vereadores, o encontro Fortalecimento das Capacidades do Coletivo de Liderança de Mulheres Migrantes, Refugiadas e Apátridas da Serra Gaúcha e Região Nordeste do RS. A reunião contará com a presença da ONU Mulheres e pessoas de diferentes nacionalidades, com o objetivo de ampliar a participação política, reforçar vínculos e dar visibilidade às múltiplas realidades enfrentadas durante situações de migração e refúgio.

As atividades são organizadas pela Coordenadoria da Mulher, que é chefiada por Jeane Schulz. Com uma campanha forte é possível salvar vidas, na visão dela:

— Trabalhamos com a prevenção durante o ano todo, mas o Agosto Lilás considero um chamado à consciência e à ação. É um chamamento para que homens e mulheres lutem pelo fim da violência.

Empoderamento e informação

A unidade básica de saúde (UBS) Bela Vista inaugurou, nesta semana, um espaço que empodera e informa, em alusão ao Agosto Lilás.

O mural reúne tópicos como os tipos de violência — física, patrimonial, sexual e psicológica —, o ciclo das agressões, a cultura de abusos e discriminação e como buscar ajuda.

O conteúdo está rodeado de artes femininas e frases como "não é não", e estampa a letra de Maria da Vila Matilde, canção do ícone Elza Soares que brada pelo fim da violência contra a mulher.

A iniciativa foi pensada e elaborada pelos colaboradores do postinho.

— É comum ouvir relatos de mulheres que dizem ‘ele nunca me bateu’, mas convivem diariamente com gritos, humilhações, chantagens e controle excessivo. Isso também é violência. É doloroso e revoltante ver mulheres presas a relacionamentos tóxicos por medo, apego ou esperança de mudança. Precisamos informar, apoiar e acolher para que elas possam quebrar esse ciclo. Informação é liberdade — diz Morgana Selistre, auxiliar de saúde bucal que liderou a ação, com apoio do gerente da UBS, Rodrigo Moraes.

A violência em Caxias

Neste ano, Caxias contabiliza um feminicídio, ocorrido no bairro Charqueadas. A investigação aponta que, na noite do dia 5 de janeiro, Kelly Rodrigues da Rosa, 29 anos, foi atingida por tiros. Quem efetuou os disparos foi o companheiro dela, um homem de 41 anos, que tirou a própria vida após o assassinato.

Entre janeiro e junho, o Centro de Referência da Mulher (CRM) realizou 1.232 atendimentos, 75,2% deles à distância (via telefone, WhatsApp, e-mail). O CRM serve como um espaço de acolhimento, escuta e orientação sobre violência de gênero — especialmente quando ocorre no ambiente doméstico —, e atua regulando as vagas para acolhimento de mulheres em risco de morte e sem rede de apoio.

Conforme os dados do Dossiê da Mulher Caxiense, entre as cinco violências tipificadas pela Lei Maria da Penha, foram registradas no CRM, neste primeiro semestre, 524 ocorrências, que se dividem da seguinte forma:

Psicológica — 183 casos — 34,9%

Física — 134 casos — 25,5%

Moral — 132 casos — 25,1%

Patrimonial — 58 casos — 11%

Sexual — 13 casos — 2,48%

Não consta — 4 casos — 0,7%

Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução sutil de 1,6%: o total foi de 533 ocorrências, índice também puxado pela violência psicológica (33%). No restante de 2024 (julho a dezembro) foram mais 493 registros.

O CRM atende presencialmente e pelo telefone (54) 98403-4144, de segunda a sexta, das 8h às 16h. Em caso de emergência em outros dias e horários, é recomendado ligar para o 190 (Brigada Militar) ou 180 (Disque Denúncia) — veja outras formas de pedir ajuda ao fim da matéria.

O dossiê também reúne casos atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e Fundação de Assistência Social (FAS). Confira o material neste link.

Programação Agosto Lilás

Dia 8

8h30min - Joanas d'Ar Circo de Aéreos

Seminário Lei Maria da Penha com Exposição da Lei Maria da Penha

14h às 17h - Câmara de Vereadores

Encontro "Fortalecimento das Capacidades do Coletivo de Liderança de Mulheres Migrantes, Refugiadas e Apátridas da Serra Gaúcha e Região Nordeste do RS"

Dia 12

18h - Parque de Eventos da Festa da Uva

Acendimento das Luzes Lilás no Monumento Jesus Terceiro Milênio

Dia 13

10h30min - Centro Administrativo Municipal/Prefeitura

Inauguração do Banco Vermelho

Dia 14

9h - Emef Ítalo João Balen

Roda de Conversa

14h - Empresa MA Solução em Tecnologia

Roda de Conversa

Dia 15

19h - Redes Sociais da Prefeitura de Caxias

PrefaCast alusivo Agosto Lilás com a participação da delegada da Delegacia da Mulher, Thalita Andrich, e de Representante do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Caxias

Dia 19

14h - Empresa Dalmac

Palestra Lei Maria da Penha e a Rede de Proteção

Dia 20

14h às 17h - Instituto Rosa Del Este

Oficina pintura voltada à luta contra violência doméstica - Construção Coletiva

15h30 - Auditório do Centro Administrativo Municipal/Prefeitura

Roda de Conversa com os Departamentos Pessoais

18h - Centro de Cultura Ordovás

Lançamento do Projeto do Grupo Mulheres do Brasil

Dia 22

9h - Círculo Saúde

Palestra para os funcionários Administrativo

Dia 23

9h às 11h - Praça Dante Alighieri

Blitz de Conscientização ao Agosto Lilás

Dia 24

Estádio Alfredo Jaconi

Ação de Conscientização no jogo entre Juventude e Botafogo, pelo Brasileirão

Dia 25

14h - Círculo Saúde

Palestra para os funcionários do hospital

Dia 27

15h30min - Sala de Cinema Ulysses Geremia - Ordovás

Filme alusivo ao Agosto Lilás

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. O CRM de Caxias atende presencialmente e pelo telefone (54) 98403.4144 de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Ministério Público do Rio Grande do Sul