Com mais de 500 registros de violência contra a mulher no primeiro semestre, Caxias abre programação do Agosto Lilás

Atividades terão início nesta sexta-feira (8) e incluem palestras, distribuição de material informativo e debates com foco no empoderamento feminino, prevenção e denúncia

Luca Roth

