Com maior número de agroindústrias familiares no RS, Serra sedia feira que reunirá empreendimentos locais, oficinas e praça gastronômica

Evento terá produtos como massas, queijos, doces de frutas, panificados, embutidos, mel e vinhos. Porthus Junior / Agencia RBS

Os sabores, aromas e frescores únicos dos alimentos produzidos por agroindústrias familiares da Serra vão estar em evidência na Praça das Feiras e no Pátio da Estação, em Caxias do Sul, a partir desta sexta-feira (15). Até domingo (17), a 1ª edição do AgroPop reunirá feira agroindustrial, workshops, oficinas e praça gastronômica.

Com entrada gratuita, o público poderá conferir 30 expositores de produtos como massas, queijos, doces de frutas, panificados, embutidos, mel e vinhos. Os horários de funcionamento são: sexta, das 14h às 19h, sábado, das 8h às 19h e domingo, das 9h às 18h.

Além de atrair o consumidor final, a ideia do evento é conectar as agroindústrias familiares com o trade turístico e com empresas, restaurantes e hotéis para a concretização de negócios pós-feira.

A expectativa do organizador e presidente da Associação das Empresas de Cultura, Eventos e Turismo da Serra Gaúcha (Acetur), Guilherme Montanari, é receber cerca de 15 mil visitantes e potencializar em até 20% as vendas:

— O AgroPop surgiu por demanda das próprias agroindústrias, que estão em alta. Nos eventos que você as encontra, elas são uma parte do evento. A Emater e a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural (SDR) queriam um evento em que a agroindústria fosse a protagonista, para tratar de assuntos como empoderamento da mulher do campo, permanência do jovem no campo e alimentação saudável.

Palco será a Praça das Feiras e o Pátio da Estação. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Essas discussões estarão no Espaço Agrotech, por meio de cursos, palestras e capacitação aos produtores. Entre as atividades, estão oficinas de pão de queijo serrano, bate-papo sobre harmonização de cervejas artesanais e workshops de boas práticas e de inclusão digital para as agroindústrias.

Ainda, serão promovidas experiências interativas, como circuitos fotográficos e visitas guiadas.

Serra é terra da agroindústria

O escritório regional da Emater em Caxias, com abrangência sobre 49 municípios da Serra, registra 320 agroindústrias familiares legalizadas e aptas à comercialização de produtos atualmente. A região conta com a maior presença desse tipo de empreendimento em relação a outras unidades da Emater no RS, como Santa Rosa (216), Ijuí (182), Porto Alegre (174) e Passo Fundo (170).

Essa regularização, que ocorre junto ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), permite a participação em feiras apoiadas pelo Estado, como o AgroPop, e a utilização do selo Sabor Gaúcho nos alimentos — marca que busca destacar a produção artesanal com geração de emprego e renda no campo e preservação do meio ambiente.

O número total de agroindústrias familiares na Serra, contudo, é ainda maior, uma vez que há propriedades rurais em processo de cadastro ou que operam sem o controle do Peaf.

Bento Gonçalves no topo

De acordo com dados do escritório local da Emater, Bento Gonçalves está no topo entre as cidades com mais agroindústrias familiares regularizadas, com 45. Na sequência vem Gramado, com 27 propriedades, Caxias do Sul, com 26, Nova Petrópolis, com 15, e Flores da Cunha, com 14.

Entre os produtos mais comuns estão os panificados, vinhos, mel, queijo, embutidos, sucos e doces de frutas. Dependendo do empreendimento, os alimentos são vendidos localmente, para outras cidades gaúchas e até para diferentes Estados.

Apesar de não haver um levantamento preciso sobre a renda gerada, o assistente técnico regional da Emater Caxias Ricardo Capelli aponta para um mercado aquecido de agroindústrias, que ampliam as estruturas e quantidade de produtos oferecidos.

— Há, também, contratações temporárias para, por exemplo, as agroindústrias de massas que, a partir de abril, nestes meses de frio, têm demanda muito maior — exemplifica.

Ainda segundo Capelli, cada agroindústria tem em seu comando uma média de quatro pessoas da família envolvidas diretamente, com destaque para o público feminino.

— Elas têm liberdade, autonomia e rendimento. Estão ganhando o seu dinheiro, com liberdade financeira. Passam a ser empresárias, estão tendo mais voz ativa, fazendo faculdades, como Engenharia de Alimentos — observa o assistente técnico regional da Emater Caxias.

Programação do AgroPop

Sexta (15)

Oficina de serviço de vinho — 16h30min

Oficina de pão de queijo Serrano — 18h

Bate-papo sobre harmonização de vinhos com pratos servidos no Pátio da Estação — 18h30min

Oficina de brownie com geleias coloniais — 19h

Sábado (16)

Oficina de serviço de cervejas — 16h30min

Bate-papo sobre harmonização de cervejas artesanais com pratos servidos no Pátio da Estação — 18h30min

Workshop "Boas práticas para agroindústrias" — 19h30min

Workshop "Inclusão digital para agroindústrias" — 19h30min

Domingo (17)

Lançamento do projeto Memorabília "Dia Estadual do Patrimônio Cultural"

Apresentação do projeto de inclusão dos saberes e fazeres das agroindústrias familiares como patrimônio imaterial do município