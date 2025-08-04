Com foco no público 50+, prefeitura de Bento Gonçalves faz mutirão de empregos no dia 16

No dia 16 ocorre um mutirão de empregos na Praça Via del Vino, no Centro de Bento Gonçalves, voltado ao público de 50 anos ou mais. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedes) e será das 8h às 12h.
Serão confeccionados currículos e apresentadas vagas de trabalho e cursos profissionalizantes. O objetivo do encontro é aproximar empregador e trabalhador.
Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Juarez Piva, há uma demanda de pessoas mais experientes, que seguem buscando oportunidades.