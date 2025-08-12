Com entrada gratuita, AgroPop vai reunir 40 agroindústrias familiares a partir de sexta em Caxias

Com entrada gratuita, o AgroPop 2025 ocorre de sexta-feira (15) até domingo (17) na Praça das Feiras e no Pátio da Estação, em Caxias do Sul.
O evento, com mais de 40 agroindústrias familiares, promove o consumo consciente de produtos naturais e manufaturados, diretamente do produtor para o consumidor. Com foco na valorização da juventude rural e na profissionalização das pequenas agroindústrias, o AgroPop também oferece espaços de formação, experiências interativas e um programa de visitações focada no trade turístico da Serra para negócios b2b.
A programação tem feira agroindustrial com exposição e venda direta de produtos; praças gastronômicas com pratos típicos preparados com ingredientes das agroindústrias participantes; workshops e oficinas sobre cultivo sustentável, marketing digital, rotulagem criativa e inovação no campo; espaço Agrotech, com cursos, palestras e capacitação para produtores rurais; e experiências interativas, como circuitos fotográficos.