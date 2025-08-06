Geral

Controle atmosférico 
Notícia

Com empresa definida, monitoramento da qualidade do ar em Caxias do Sul deve começar a operar até dezembro

Fepam irá investir mais de R$ 2,8 milhões, referente aos quatro anos de serviços prestados

Tamires Piccoli

