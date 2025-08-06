Com empresa definida, monitoramento da qualidade do ar em Caxias do Sul deve começar a operar até dezembro

A presença de ao menos cinco compostos nocivos será avaliada no ar de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Cerca de sete meses depois de abrir o processo licitatório, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) assinou contrato com uma empresa carioca para monitorar a qualidade do ar em três cidades gaúchas, entre elas Caxias do Sul.

A contratação foi anunciada na terça-feira (5). A vencedora da licitação foi a Ambiental RB Comércio e Serviços LTDA, com sede na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é que a empresa preste o serviço por quatro anos nas cidades de Caxias, Santa Maria e Porto Alegre.

Atualmente, a empresa opera outras oito estações de qualidade do ar em Canoas, Triunfo, Gravataí, Esteio, Guaíba, Candiota e uma estação temporária na Capital. Com os novos equipamentos, serão 11 estações em operação com a Ambiental RB Comércio e Serviços.

Conforme a Fepam, a empresa carioca tem prazo de quatro meses para instalar e colocar as estações em efetiva operação. O período passa a contar a partir da assinatura do contrato, que ocorreu na última sexta (1º). Dessa forma, a estação de monitoramento deve estar em funcionamento até o início de dezembro.

Questionada sobre o local em que a estação de Caxias do Sul será instalada, a Fepam informou que o espaço deverá ser definido nos próximos meses, em reuniões entre o órgão, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a empresa contratada.

Como irá funcionar a estação de monitoramento

A qualidade do ar em Caxias será monitorada continuamente de forma automática. Para isso, os equipamentos da estação irão coletar e analisar dados em horários diferentes, medindo os níveis de poluentes presentes na atmosfera.

Entre os compostos nocivos que serão medidos estão ozônio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e material particulado (MP2,5 e MP10). Ainda, aparelhos meteorológicos irão aferir a temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento e radiação solar.

Todos os dados coletados serão encaminhados para a Rede Ar do Sul do Estado, que é composta pelas estações de monitoramento. Conforme a Fepam, esses dados são baseados em métodos de referência aprovados pela United States Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos EUA, em tradução livre).